Bochincha Container Yard ta join ta stimula comunidad registra y vacuna

“Durante ful e luna di april, Bochincha Container Yard lo stimula y incentiva tur cliente y comunidad den su totalidad pa registra y tuma e vacuna contra corona virus”.

Mirando cu Aruba den su gran mayoria ta cumpliendo cu e reglanan introduci pa DVG, inclui e negoshinan cu ta haci nan maximo pa yuda controla y sigui mantene na tur e protocolnan exigi.

Bochincha Container Yard a dicidi di sigui stimula, y introduci un campaña pa join tur cu ta incentivando nos comunidad pa registra y vacuna!

Campaña durante april

Ariba tur diamars y diahuebs durante henter e luna di april, cada un di e restaurantnan y negoshinan cu ta forma parti di BCY lo ta otorgando un 15 porciento di descuento na tur persona cu por comproba cu nan a tuma nan prome shot di vacuna of cu ta registra durante e dos dianan aki di siman, durante henter luna di april, via e Aruba Health App of website di DVG for di location di BCY.

Adicionalmente na e 15 porciento aki di descuento, Bochincha Container Yard lo contribui, den nomber di su clientela, cu 5 porciento di e factura total di cada cliente, durante e dianan aki di april.

Esaki cu proposito pa yuda un fundacion social cu tin como meta pa yuda esnan den mas necesidad durante e pandemia aki. A scoge pa contribui na e organisacion YMCA pa asina por sigui brinda nan servicio di Trai Merdia cu yama Y’care. E organisacion aki ta percura pa alimentacion na esnan den mas necesidad na Aruba.

Bochincha Container Yard, consistiendo di Crosta Pizza, El Taco, BS Grill, Masago Sushi, Sultan Restaurant & Cafe, Bacchus Wine Lounge Wine Lounge, Sizzles, El Parche de la 13, JJ’s Cigar Shop, Horse bay barber and Tattoo shack, Juwi Souvenir Shop y Bochincha Bar ta compromete di continuamente cumpli cu e protocolnan di DVG y ta spera cu comunidad por sigui registra pa por vacuna lo mas antes posibel.

Esaki pa asina hunto nos por yuda combati covid-19. mas nos uni pa e mesun proposito aki mas liher nos por bolbe na e normalidad nobo cu tanto nos comunidad y comerciante nan ta anhela pe.

Cu esaki nos kier gradici un biaha mas cada un instancia cu ta haci e controlnan necesario, muy en particular esnan di task force covid y tambe cuerpo policial y funcionarionan di dvg, kende cada biaha cu a bishita Bochincha a duna elogio pa e forma cu ta implementa e regla y protocolnan.

BCY ta habri tur dia di siman for desde 4or di atardi y ta yama henter Aruba bon bini pa disfruta di un dushi plato di cuminda for di un di nos 8 restaurantnan den un ambiente unico y den aire liber.

Keda na altura di Bochincha Entertainment via facebook, sigui e pagina pa ricibi informacion di specials, actividadnan etc.

Comments

comments