Bobcat riba trailer a dal kibra muraya di camber di un cas na Urataca

Diahuebs atardi na Urataca un trailer lastrando un bobcat a los for di un vehiculo cu tabata transporta esaki, algo a bay robes for di e subida y a cuminsa core crusa caminda y bay pazuid basha cura di cas y dal den muraya di un camber di un cas. Ta bon mes ningun auto ta pasando na momento cu e trailer cu e bobcat a crusa caminda. Y den e camber di e cas cu el a dal no tabata tin ningun persona e momento ey. E famia a drenta panico ora a mira a topa cu e situacion. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato y a notifica slachtofferhulp debi cu e famia tabata den shock. Roadservice tambe a presenta pa atende cu e incidente.

