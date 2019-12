Bobby De Kort disgusta y hostina cu ley di piscamento cu Gobierno ta bin cune

Awemainta e conocido Bobby De Kort kende ta bende pisca pa basta tempo caba na Sta. Cruz a ricibi un carta di prohibicion pa cu benta di cierto tiponan di pisca. Sr. De Kort a demostra su rabia pa cu e hecho aki y a duna su banda di medaya riba cierto cosnan cu Gobierno no ta midi cu un solo midi den e situacion aki. Sr. De Kort a ataca Minister Otmar Oduber bastante pisa mustrando cu ta un inhusticia e minister ta haciendo cu piscadonan cu e reciente ley di medio ambiente cu e minister a bini cune. Mas ainda Sr. De Kort a mustra cu nos pueblo ta comiendo malo pasobra enbez cu e freezernan di cas ta yen di pisca, nan ta yen di pastechi y otro cosnan cu no ta saludabel pa come manera pisca fresco. Loke ta baci cu tin hopi hende malo y ta un peso enorme pa cu AZV. “Pisca tambe ta nos cultura. Nos piscadonan tambe ta hendenan cu ta come aki’riba cu ta bai Chines y gasta e placa aki’riba. No manera Speed Andrade cu nan a hayele, Warda Nos Costa a haye y mi tin informacion 100 porciento cu nan a haye cu tres jug di pisca, 50 di kreeft y Fiscal a lage bai”, asina Sr. Bobby De Kort a declara. Sr. De Kort a sigui bisa: “E por ta Bobby de Kort mes cu ta bai south east cu ta bai cabez di sero y hopi boto tabata bay eynan y danki na e bon trabao di Guarda Nos Costa e cosnan aki a caba, nan no ta trece esey so aden, nan ta trece arma na cantidad na Aruba, Coca 10 kilo y si no ta pami biaha pasa nan no a gara e boto yen di droga”. Sr. De Kort a mustra cu MEP no mester laga Otmar haci y deshaci y laga e ley di piscamento aki pasa pasobra lo bai perde hopi sosten di piscadonan. Sr. De Kort a mustra cu danki Dios e ta bende pisca di fondo pero hopi ta e otro piscadonan cu lo wordo perhudica pa e ley aki. Lo bai uni y reuni pa tur hende trece nan preocupacionnan dilanti pa bai contra di e abuso di e ranchonan tambe, caminda cu Gobierno kier cobra 1600 FLorin pa cada un di nan, y tambe e prohibicion di piscamentonan. Pasobra mester haci algo na bienestar di Aruba y no por keda cu e politica di cultura di antes mas. Pues pa e proximo dianan lo por tende mas di e situacion aki y segun Sr. De Kort e lo bai reuni tur hende p’asina haci algo contra e situacion aki cu pa su persona tabata un “baño di awa frieuw”.

Comments

comments