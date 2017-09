Bo voto ta yuda determina e rumbo di e pais aki

“Durante e ultimo lunanan aki mi a trata na mas bien mustra riba e importancia di bo voto como ciudadano. Bo voto ta un arma importante cu un ciudadano den un pais democratico y cu ta respeta su mes tin, pa asina ey no unicamente expresa su mes, sino pa yuda determina e rumbo di e pais aki,” segun candidato riba lista di PPA/UPP, Raymond R. Hernandez.

E ta sigui splica: “Votamento ta keda algo sagrado, cu nos por bisa cu no ta tur parti mundo un ciudadano por tin e privilegio ey. P’esey tambe votamento mester sosode riba un base consciente.

Mi ta convenci cu nos sistema politico ta uno anticua y cu mester concoce necesario p’asina nos por haya un democracia bibo, un democracia di berdad aki na Aruba. Den nos bishitanan e.o. esaki ta un di e puntonan cu nos ciudadanonan ta trece padilanti tambe, esta cu e sistema di eleccion tambe ta yuda na e situacion cu nos a bin ta conoce aki na Aruba. Banda di cambionan basico den nos sistema di eleccion, na unda cu lo mester atende cu e.o. e sistema di restzetel, na mi parecer ta tempo tambe pa pone henter nos sistema electoral na discusion. Pues nos lo mester ta habri pa papia riba un eventual reforma electoral aki na Aruba. Pero, manera nos di UPP a bin ta bisa, cu ta na abo como votador consciente pa cambia e prome regla di wega, esta di percura pa bin cu un coalicion na unda cu e lista combina, unda en todo caso lista combina PPA/UPP ta representa. No unicamente lo bin cu mas control riba gobierno por medio di un coalicion, sino tambe por garantisa cambionan cu por wordo inicia den Parlamento mes pa loke ta e otro reglanan di wega, e reglanan di eleccion. Mescos cu nos ta pidi e sosten, pa por implementa Good Governance, Modelo Suizo y e Ley anti Cartel. Ya cu nos ta e uniconan cu ta enfatico riba esaki.

P’esey mi apelacion ta bay na e momentonan aki na abo como ciudadano pa reflexiona riba e situacion cu Aruba ta aden. Si abo ta un di e 20% di nos poblacion (segun encuestanan) cu no sa ainda pa ken of pa cua partido vota. Of si bo ta un di nan cu ya no tin confiansa den politica ni politiconan, mirando e resultado di e loke e pais aki ta y tin pensa di no bay vota mes. Of cu bo ta consciente cu mester bin cambio den nos sistema di representacion y cu tambe ta kere cu e era di partido cu mayoria absoluto a pasa. Of cu bo no ta contento cu e tradicionalismo politico di fiesta, buya y populismo. Mi ta pidi bo pa no duda. Haci un reflexion profundo den e ultimo oranan prome cu urnanan electoral habri. Y realisa cu Abo ta un di nan cu por yuda realisa e cambionan, cuminsando na cambia e “e regla di wega” y no solamente e “hende”.

Dia 22 di September, rumbo di e pais aki ta den bo man. Aruba su problemanan ta mucho serio, pa nos keda stanca den hacimento di fiesta, buya, organisa paradanan a la Carnaval, mientras cu Aruba tin problemanan serio pa atende. UPP ni PPA tin e recursonan financiero pa ofrece fiesta, ni material di campaña. Loke nos tin ta conviccion, seriedad, experiencia y innovacion, combina cu dos programa cu bo por haya riba www.PPA-UPP.com. No laga fanatismo, of promesanan falso, ni intimidacion, dicidi destino di e pais aki. Demoracia y derecho di voto ta algo sagrado. Vota lista PPA/UPP – Lista color Kaki, lista nr. 2 y asina sostene nos Plan 3mil+, na unda cu e prome paso ta pa nos drenta Parlamento, p’asina den bo nomber, eherce e control necesario.

Votacion ta algo secreto y ta abo cu Dios den e hoki ey. Haci uzo di bo derecho. Si no ta p’abo mes, ta p’abo yiunan, cu tin di e hereda e pais aki for di nos.