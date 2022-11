Den cuadro di Dia di persona cu Limitacion cu ta acercando, nos redaccion ta haya cu ta importante pa yega cerca di comunidad cu informacion nan valioso. Hopi biaha nos ta ripara cu nos oido a bay atras. Nos no ta scucha mes bon mas.

Factor nan cu ta hunga un rol ta :

Musica duro den ambiente sera

Para cerca di un speaker

No usa earplugs na ora di bay carnaval of actividadnan festivo unda speaker nan grandi ta wordo usa.

Headphones ariba volumen duro

Si bo ta ripara cu bo no ta scucha bon mas, of cu cada biaha un persona tin cu ripiti pa bo scucha of kisas papia mas duro , ta señal pa bo traha un afspraak pa e profesional nan ta FEPO yuda bo dor di haci un chekeo di oido.

Ademas di chekeo di oido tambe un persona por haya guia pa habla. Hopi biaha un persona cu ta haya of a nace cu problema di oido, tambe lo tin dificultad pa papia, dor cu e no por scucha su mes si e ta pronuncia palabranan bon. Otro nan tin tendencia di papia duro pa scucha nan mes pa por comunica.

Si ta desea mas informacion por yama FEPO na e number di contacto 5881439 of pasa na oficina na Engelandstraat 15.