Bo tin planea pa bin studia na Enschede, Hengelo, Deventer of Zwolle otro aña? Tene na cuenta cu ta tuma tempo pa logra haña acomodacion adecua

Studiante cu ta pensa di bin studia na Hulanda na e siguiente ciudadnan Enschede, Hengelo, Deventer y Zwolle mester tene na cuenta cu ta tuma tempo pa logra haya un camber of otro tipo di acomodacion adecua. Pues, inscribi bo mes na tempo ta crucial. Den caso di inscripcion bo no tin garantisa 100 % pa haña un kamber, pero sin esaki bo chensnan pa haya acomodacion lo ta minimal. E aviso aki ta di mentor Lourdes Bramble-Tromp cu ta encarga cu e region di Enschede, Hengelo, Deventer y Zwolle. Lourdes: ‘Pa hisa bo chensnan pa haya un camber bon y ‘pagabel’ na Enschede, Hengelo, Deventer y Zwolle ta bon pa bo inscribi su bo mes na diferente website. Keda vigilante y pro-activo y controla bo inscripcion regularmente.’ Mentor Lourdes Bramble-Tromp ta sigui bisa ‘Ta importante pa inscribi pa un camber of un studio. Tin site cu ta gratis y tin cu bo mester paga pa inscribi. Si bo ta duda riba cua estudio bo ta bai sigui of na cua ciudad bo kier bai studia, inscribi toch na algun website. Despues bo por haci bo escohencia. Tambe studiantenan cu no ta bin Hulanda otro aña por inscribi di awor aki caba. Mas largo bo tempo cu bo ta inscribe ta, mas siguridad bo tin cu bo por haña un camber bon y pagabel na tempo ora bo bin studia na Hulanda. Si bo por huur un camber prome cu bo yega Hulanda via makelaar, corda lesa e contracto hopi bon kico ta wordo palabra, especialmente bo debernan y bo derechonan. Si bo tin duda busca ayudo huridico. No core firma! E mentor tin contacto y experencia cu algun makelaar cu ta wordo menciona den e articulo pero Arubahuis y e mentor no por para responsabel pa e servicio y condicionnan. Riba Facebook di POC Enschede tambe tin algun informacion. Tene cuidou cu advertencia den corant, hopi biaha e kambernan ofreci ta illegal of no ta existi mes segun mentor Lourdes Bramble-Tromp. Pa mas informacion por tuma contacto cu mentor Lourdes Bramble-Tromp via email: [email protected] of via Whatsapp: +31 (0) 6525 46442. Akinan nos ta publica un lista di website na unda por busca y inscribi pa haya un camber pa e ciudadnan Enschede, Hengelo, Deventer y Zwolle: Pa Enschede, Hengelo y Deventer www.saxion.nl/studeren

www.su.utwente.nl/kamers https://www.sjht.nl

