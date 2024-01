Tin hende cu ta reta e norma social y ta entrega n’e hubilo sin e necesidad di un solo druppel di alcohol. Pa nan, e miho bebida no ta un mescla di rum coke, sino e cocktail di harimento inigualabel y baile cu ta alegra e alma.



E incomprension social: Pakico bo no ta bebe?Pa algun, esunnan cu ta scoge pa no bebe den un salimento anochi, ta manera criatura di leyenda of un mito. A pesar di lo inusual cu e por parce, no ta tur hende ta disfruta di un cerbes, rom of gin. E pregunta inevitable sa ta: Pakico bo no ta bebe? Bo ta bay stuur? Algo pasa bo?” E insistencia di e otronan por transforma un anochi dibertido den un interogatorio canson.E peso di e expectativanan socialMientras cu e anochi ta avansa, e cuestionamento ta intensifica y ta responde na cada un por bolbe cansa cansa. E situacion aki ta hiba hopi biaha pa caba cu e anochi trempan pa evita un situacion cada biaha mas incomodo. Despues di e experiencia manera esaki, ta bira evidente con e presion social por yega na influencia den nos decisionnan personal.Perspectiva Psicologico: E presion di esunnan rond di boUn grupo di psicologo a comenta riba e fenomeno aki. Nan reaccion tabata revelador: “Alcohol ta profundamente inculca den e cultura moderno y door di scoge pa no consummate, bo ta enfrenta presion social tanto directo como indirectamente. Bo lo ripara di cuanto referencia e consumo di alcohol ta sink in den bo dia pa dia y ta probabel cu den algun momento esaki resulta bo un molester. Prepara pa hende busca rason tras di bo escogencia y dicidi con lo responde nan preguntanan.”E poder di e eleccion personalNa luga di busca excuus of duna splicacion, nos por haya mas fortalecedor bisa simplemente cu “mi no tin interes den bebe.” Bo no mester di un rason mas compleho cu e echo cu e no ta yama bo atencion.

Sali, diberti y baila manera cos cu no tin un siguiente dia. Na final di dia, lo mas importante ta bo felicidad, cu of sin un boter den bo man.