Si acaso bo no a nota ainda, Aruba Doet 2025 ta den porta, riba 16 y 17 di mei! Probablemente bo a mira bannernan riba caminda, scucha e jingle na radio, of a topa cu un cantidad di postnan riba social media.

E aña aki Aruba Doet ta conta cu 160 proyecto cu lo beneficia di mas o menos 3,000 boluntario, y nos ta buscando 400 boluntario mas pa por realisa esaki. Bishita www.arubadoet.com y registra pa un proyecto cu tin bo interes y unda bo por duna un man. Bo a registra caba? Super bon! Kisas bo conoce mas hende cu lo kier duna bek na comunidad, anima nan pa registra tambe y forma parti di e evento di boluntario di mas grandi ariba nos isla.

Aruba Doet ta un proyecto cu ta cay bou di CEDE Aruba, den colaboracion cu Oranje Fonds. Esaki ta e di 13 edicion di Aruba Doet, unda boluntarionan ta bini hunto y contribui na e diferente proyectonan cu a registra ariba e website di Aruba Doet, entre otro: limpiesa di beach y area nan di naturalesa, actividad nan social cu personanan cu necesidad special y gruponan vulnerabel, y embeyecemento di algun scolnan, centronan di bario y clubnan deportivo.

E ceremonia di apertura di Aruba Doet lo tuma lugar dia 16 di mei na Grupo Scout Sonrisa situa na Santa Cruz, Pavia 22A. Durante e apertura, Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, lo duna inicio oficial na Aruba Doet y lo enfatisa e importancia di e iniciativa pa e comunidad, y alabes inspira e comunidad pa participa y contribui na e bienestar di Aruba.

Pa mas informacion y pa tin un bista di tur e proyectonan, bishita www.arubadoet.com.

No duda, bin yuda!