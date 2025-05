Malesa di sucu “Diabetes” ta un problema di salud cu ta den gran aumento. Diabetes ta afecta diferente parti di nos curpa cu ta trece dificultad pa funciona den bida diario si nos no tene nos mes na e guia di dokternan di cas, enfermeranan di POH of institucion nan encarga cu e cuido di patient cu ta sufri di sucu.

Bin scucha, bin informa bo mes tocante di Diabetes y su consequencianan pa nos bista.

Diarmars 10 di Mei, 6:00 di atardi na Centro di FAVI, na Primavera 233

Ariba iniciativa di nos Conseho di Cliente, FAVI ta organisa un charla informativo hunto cu Dr. Laclé, Specialista di wowo, y Centro Diabetico Aruba. Durante e charla aki lo wordo splica kico diabetes por causa na bo bista y con bo por preveni daño.

E charla educativo aki ta habri pa tur hende cu ta interesa – cliente, famia, profesionalnan y comunidad di Aruba y ta completamente gratis.

Di 6pm-7pm tin oportunidad pa haci un chequeo di bista

Tambe tin mesa di informacion di FAVI y por haya informacion di Centro diabetico

7:15pm, Presentacion di Centro Diabetico Aruba tocante di diabetes

8:15pm, Presentacion di Dr. Laclé tocante efecto di diabetes ariba bo bista

Espacio pa haci preguntanan y haña conseho

Tene cuenta: Tin un cantidad limita di asiento disponibel. Ta obligatorio pa registra!

Yama nos na 582-5222 of 582-5051 of por manda nos un whatsapp na 560-9225 of registra via nos facebookpage: FAVI primavera

Laga nos sigui traha hunto pa trece mas consientisacion ariba cuido di bo wowo. Nos ta warda bo!