Bo mester sa como ciudadano critico, pa ken bo ta vota

Durante di e simposio “The Road to Good Governance”, den e ultimo sesion sra. Schotborg, profesor di Criminologia y Good Governance na Universidad di Corsou, como un di oradornan invita, a mustra na e audiencia cu ta hopi importante cu como votador cu ta aspira pa tin bon gobernacion, puntra bo mes algun pregunta, prome cu bo tuma un decision pa cua partido bo ta bay vota.

Asina tin 6 pregunta cu bo mester haci bo mes. Preguntanan cu por wordo considera como un guia, pa asina por haya un bista si e partido cu bo ta bay sostene ta un partido cu lo por garantisa tambe un bon gobernacion.

Segun candidato riba lista di PPA/UPP, Raymond Hernandez, un di e prome preguntanan ta si bo tin idea con y door di kende e partido ta financia. Ki interes e financiadornan por tin pa yuda un partido. Di dos pregunta ta si e partido a establece su codigo di etica of conducta, su reglanan di cas, pa loke ta trata su candidatonan. Tambe ta bon pa puntra su e candidato tin un side job. Y si e persona cu bo ta vota ta un role model, pues ta un hende ehemplar. Y tambe si e persona cu bo ta bay vota pe ta walk the talk. Pues cu ta ehecuta of cumpli loke e ta papia of predica. E ultimo pregunta cu sra. Schotborg ta bisa cu e partido cu bo tin pensa di sostene si nan ta papia di Good Governance y si e partido sa of ta splica con e ta bay camia “bad governance” den Good Governance.

“Preguntanan cu mi ta kere cu ta hopi esencial cu por yuda bo como votador dicidi pa ken bo ta bay vota.

E prome pregunta riba aspecto di financiamento di partido, ta algo cu pa decadanan a wordo priminti, pero te dia awe ainda e no ta hancra den ley. Si djis mira rond y wak e buya, cu algun partido politico ta haci, e pregunta sigur ta na su lugar. Y tambe ki interes e financiadonan tin den un cierto partido. Pa cuminsa cu e ultimo aki, UPP, en todo caso no tin doño ni tampoco tin sosten financiero manera otronan si ta haya of por tin. Tambe pa loke ta nos codigo di, nos tin poni den nos programa na e parti di “Nos Compromiso Electoral” e reglanan cu ta conta tanto pa nos candidatonan como tambe nos campañador y sostenedornan, unda nos ta pone bon cla cu e reglanan di conducta cu ta wordo spera. Tambe UPP ta bay mas leu, como parti di mehoracion di nos sistema democratico cu lo meste bin tambe un codigo electoral y cu un cuerpo di supervision cu ta sanciona partidonan cu no ta cumpli. Esaki cu un base legal.

Tambe un parti importante ta e pregunta riba e aspecto di bon gobernacion. UPP tin desde 2013 como parti esencial den su programa, Good Governance. Esaki na nos aparecer lo yuda alivia y resolve hopi di nos problemanan. No unicamente nos ta papia di cu mester bin bon gobernacion, sino nos ta splica tambe con esaki por wordo logra door di mara man di e politico. Esaki atrabes di ley di transparencia y inforamcion; ombudsman; klokkenluidersregeling; ley di financiamento di partidonan politico; obliga ministernan pa responsabilisa nan mes na Parlamento (particularmente prome y despues di un viahe pa exterior); revision di nos ley di comptabilidad, reglamenta nos debe nacional tanto den ley como den nos constitucion, depolitisa nombramento di ambtenaar y proceso di promocion, ley anti-conflicto di interes, ley cu ta obliga duna cuenta di estado financiero, propiedad y debe, na momento cu tuma un puesto publico y na final di e periodo; responsabilisacion personal di minister cu ta percura pa persecucion politico.

E reglanan di “Good Governance” mester wordo mira como e compas cu ta guia nos den e mundo di tentacion y di necesidad. Nos di UPP, hunto den e combinacion cu PPA, ta boga pa nos pueblo, nos votadornan, realisa cu ta tempo pa nos encamina e rumbo aki pa nos por yega na bon gobernacion. 22 september ta na abo pa yuda cu esaki. Vota Lista Combina PPA/UPP, Lista # 2, color Kaki.”