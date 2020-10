Bo kier studia na IPA? Haci’e

Entrevista cu studiante Giliane Wester den cuadro di ‘Get to know IPA’

Si bo ta pensa of a dicidi di cuminsa un estudio of curso na IPA, ta nifica cu bo ta cla pa cuminsa un etapa nobo cu su retonan. Reto nobo por trece poco tension cu ne, mirando cu e lo trece cambio den bida. Studiante Giliane Wester, ta comparti cua ta e cualidadnan cu mester tin como studiante p’asina transicion por bay suave.

“Un di e cualidadnan cu bo mester tin pa studia na IPA ta perseverancia. Bo mester ta motiva, determina y mas importante, tin amor pa bo futuro profesion. Sea habri pa colabora cu tur compañero di klas pa logra bo metanan na bienestar di e alumnonan. Tambe mester por tene cuenta cu otro na momento di traha den grupo, por ehempel: sa cu bo compañeronan di klas por tin otro responsabilidad y mester ta flexibel pa cu esaki. Traha adelanta pa trabao no acumula. Mester tin habilidad pa balansa estudio y bida personal, pasobra mester tin salud mental na cuenta. Esaki ta un parti hopi importante mirando cu bo mester funciona den bo zona ehecutivo pa bo por presta miho. Sea prepara pa enfrenta tur situacion y keda cu un actitud positivo tur momento. Sea habri pa adkeri hopi conocemento y habri pa keda den desaroyo constantemente. Bo mester tin empatia y habilidad pa comunica pa yega mas cerca di e alumnonan. Sea sigur di bo mes y pensa cu bo ta bay duna mas cu bo por pa logra!”

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio of curso, pa participa na su actividad informativo ‘Get to know IPA’. E actividad aki lo tuma luga riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano durante e periodo di 2 pa 12 di november 2020 y ta consisti di video di diferente estudio y curso, cu IPA lo ofrece durante aña academico 2021-2022.

Dia 5 di november lo elabora riba e estudio pa maestro di Enseñansa Primario. Dia 9 di november lo trata e curso Pedagogico Didactico y dia 12 di november lo enfoca riba Centro pa Desaroyo Profesional Continuo y e estudio Master of Science in Education.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di Facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ y si ainda tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

