Bo kier bai studia y biba na Arnhem, Nijmegen of Wageningen?

Mentor di Arubahuis Yuraima Henriquez-Rodulfo di regio Arnhem, Nijmegen y Wageningen ta duna pa medio di e articulo aki informacion di vivienda pa studiante pa e ciudadnan menciona . Como mentor di Arubahuis bo ta guia studiante ora cu nan ta na Hulanda pero e guia ta cuminsa door di duna informacion na e futuro studiante cu ta dicidi di bin studia na Hulanda. E decision di bin studia na Hulanda hopi biaha ya caba ta wordo haci den e aña prome cu examenjaar. Si bo kier bin studia na 2020-2021 of e aña despues, e prome stap na momento cu bo a tuma e decision aki ta pa busca vivienda na Hulanda. Si bo ta duda riba cua estudio bo ta bay sigui of bo no ta sigur na cua ciudad bo kier studia, toch ta importante pa inscribi bo mes na tempo pa un vivienda. Mas trempan bo inscribi bo mes mas posibilidad y seguridad bo tin pa un vivienda ora bo yega Hulanda.

Importante pa haya vivienda na Arnhem, Nijmegen y Wageningen;

Pa haya vivienda na Arnhem of Nijmegen ta hopi importante pa bo inscribi bo mes como eerstejaars student desde 1 di november 2019 na SSHN. Esaki ta pa tur studiante cu ta busca un camber na juli, augustus of september 2020. E maneho di SSHN ta cu tur eerstejaars student ta cuminsa cu un camber chikito. Pa studiante cu yui tambe tin posibilidad pa vivienda via SSHN.

Pa loke ta trata Wageningen bo por inscribi na ROOM.nl, esaki bo por haci mas liher posibel. E ora bo ta sigur cu bo por haya un camber na tempo. Ta importante pa semper lesa e website bon prome cu bo inscribi bo mes y tuma bon nota di e procedura, reglanan y deadlines.

Un otro opcion pa haya camber ta via Hogeschool of Universiteit. Na momento cu bo scoge un opleiding, check riba e website di e scol ki posibilidad y si bo ta cualifica pa camber via di scol como studiante for di Aruba. Pa e opcion aki bo mester ta na tempo, pasobra tin hopi studiante internacional cu ta aplica pa e cambernan.

E siguiente websitenan ta importante pa busca vivienda;

Arnhem & Nijmegen;

– https://www.sshn.nl/

– https://www.han.nl/international/english/information-for-international-students/housing/

– https://www.entree.nu/

– https://www.kamernet.nl/

Wageningen;

– https://www.room.nl

– http://www.housingdeskwageningen.nl/ (particuliere huisvestingorganisatie)

– https://www.kamernet.nl

– https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Toekomstige-Studenten/Wonen-in-Wageningen.htm

Pa cualkier pregunta bo por acerca e instancianan nombra of e mentor di Arubahuis pa Arnhem, Nijmegen y Wageningen, Yuraima Henriquez-Rodulfo via email [email protected] of whatsapp na number 0031-610584441. Arubahuis y mentor Yuraima Henriquez-Rodulfo ta desea tur futuro studiante hopi exito cu nan preparacionnan pa bin studia na Hulanda.

