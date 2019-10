“Bo Impuesto” portal nobo di Departamento di Impuesto

Durante conferencia di prensa di Departamento di Impuesto Sra. Farida Feliciano-Figaroa kende ta proyect manager di e Digitalizacion di Departamento di Impuesto. Bao di e trayecto cu e departamento ta pasando aden no tin solamente e portal pero tambe otro procesonan cu ta bezig ta automatiza tambe. E idea di ‘“Bo Impuesto” a wordo lanza mas tanto pa brinda e clientenan un acceso mas directo na e departamento. E paramento den rij tur luna di busca e stempel ta birando cos di pasado. Sra. Farida a sigui bisa cu esaki ta un portal cu ta directamente dirigi na e sistema cu ta haci e proceso automatizacion di e aangiftennan y aanslagnan cu ta wordo saca. Pues basicamente e portal ta e “front end” di e sistema cu tin caba “in house”. Departamento di Impuesto ta trahando cu companianan di exterior pa garantiza cu tur seguridad ta na su lugar pa ora cu e cliente haci su entrega di aangifte e ta na un forma sigur y asina garantiza cu tur su datonan ta keda den Departamento di Impuesto. Sra. Farida a sigui bisa cu e trabaonan di e prome fase ta duna e cliente e facilidad pa entrega su aangifte mensual. Pues tur esnan cu mester entrega tur 15 di luna entre otro loonbelasting y BBO pues tur esnan cu mester entrega cada 15 di luna e cliente por bai haci esakinan online. E ta un portal hopi simpel y “user friendly” diseña pa haci e facilidad mas facil posibel pa e cliente. Sra. Farida a sigui bisa cu nan ta bezig tambe ta bai cuminza cu tur e testnan manera “penetration test”, “stress test” p’asina sigura cu un cliente kier log in 14 of 15 di cada luna na ultimo ora, e sistema por acapara esey. Ta trahando tambe cu diferente stake holder entre otro Setar cu mester sigura cu internet ta stabiel y cu por maneha e fluho di clientenan cu lo drenta den e sistema. Un di e metanan principal ta haci e aangifte via e portal mas facil pa e cliente. Lo bai tin un helpdesk disponibel cu pir ricibi email tambe pero e portal tambe ta traha mescos cu un website cu si e cliente lubida passwoord manera ta na moda aworaki y via un boton por reset email, passwoord. Pues unabez e cliente custumbra di usa e portal aki, e lo pidi pa bin cu inkomsten belasting y winstbelasting pasobra e ta asina facil pa usa. Sra. Farida a sigui bisa cu Departamento di Impuesto ta bai ofrece e servicio di riba e portal for di 7’or di mainta pa 7’or di anochi di Dialuna pa Diabierna y e motibo di esaki ta pa por garantiza e cliente cu e por haya ayudo ora e tin mester di esaki. Technicamente ta den condicion pa ofrece servicio 24 ora y 7 dia pa siman. Pero pa haci esaki mester tin e sosten tambe cu mester por duna y lamentablemente te aworaki esaki no ta posibel ainda. Sra. Farida a sigui bisa cu te tambe nan ta bai tin helpdesk, ta bai tin tutorials p’asina e persona por tin acceso riba e portal. E portal ta bai ta acesibel vi e website di Departamento di Impuesto. E portal aki ainda no ta habri ainda pa e usuarionan pero unabez cu e bai live e ora tur hende por drenta esaki y hci uso di dje. Sra. Farida a sigui bisa cu aworaki no por ofrece servicio di pago online ainda. E ta algo cu tur hende kier pa bini pero ta den combersacion cu e banconan pa por ofrece e servicio aki. Pero ta trahando fuertemente riba dje p’asina unbez cu e cliente ta den e portal por haci pagonan tambe. Aworaki e pago mester pasa den e forma “normal” pero den futuro ta intencion pa haci tur pago via e portal aki. Aworaki bo ta paga online pero riba e website di bo banco preferi pero intencion ta pa riba e portal di Departamento di Impuesto tur cos sosode na mesun momento. Sra. Johrainne Lacle-Giron a duna di conoce cu e momento aki ta sumamente historico pa Departamento di Impuesto pasobra despues di a organiza un “think tank” cu participacion di diferente stakeholder pa mutranan e idea cu Departamento di Impuesto kier a bini cune. Asina for di esaki a sali diferente sugerencia, comentario y a tuma tur esakinan y a bai sinta bek cu designernan di e portal aki y conhuntamente a hinca e portal aki den otro p’asina nan final tin un producto cu ta mucho mas facil pa e clientenan por usa. For di siman pasa caba Departamento di Impuesto a cuminsa cu algun sesion di entrenamento cu conseheronan fiscal y asina cuminsa presenta e portal aki y kico tur por haci cu esaki. E sesionn aki lo sigui tambe den e siguiente simannan aki p’asina haya nan “on board”. Vocero di Departamento di Impuesto Sra. Beverly Romano a bisa cu esaki ta e portal “Bo Impuesto”.

