Bo cuido dental durante Covid-19

E cuido di nos boca y djentenan ta sigui durante e pandemia. Nos salud oral ta esencial pa nos salud general.

A wordu constata cu malesa di carn’i djente ta relaciona cu of por empeora malesa di curazon, pulmon, algun tipo di cancer y hasta malesa di Alzheimer.

Scientificonan na Inglatera a mira cu tin un link entre cuido dental deficiente y casonan mas severo di COVID-19. Durante varios luna no tawata posibel pa bishita bo dentista, solamente den caso di emergencia. Pesey mes e cuido di nos boca y djentenan na cas ta mas importante ainda. Nos higiena oral, skeiro djente tur dia despues di cada cuminda (skeiro e lenga tambe), uzo di hilo dental y uzo di mouthwash, ta sigui ta esencial.

Resto di cuminda y bacteria riba nos djentenan por causa caries, buraco den djente of malesa di carn’i djente. Cambionan den nos rutina diario, p.e. traha fo’i cas y stress por haci cu nos kier come mas cos dushi of bebe mas soft drink. Esaki tambe nos mester evita pasobra e bacterianan den nos boca ta uza specialmente e productonan cu ta contene hopi sucu pa causa caries.

Uzando tapaboca/mondmasker cu esnan rond dibo y cu no por wak nos djentenan, no ta motibo pa pone menos atencion na nos boca y djentenan. E beneficionan cu un boca saludabel ta trece cu ne ta pa nos mes.

Nos bishita serca dentista y higienista dental por sigui awor pa tur tratamento, tanto limpieza dental regular como tratamento pa caries of carn’i djente. Ta importante pa sigui e instruccionan di e consultorio di bo dentista of higienista pa evita di contagia cu e coronavirus. Djentenan limpi y un boca saludabel ta laga nos sinti bon. Nos boca por ta tapa pero semper bon cuida.

Corda keda distancia social, bisti bo tapa boca y laba man of husa santizer cada bes cu sali di cas y ta den contacto cu un of mas hende.

Si tin cualkier pregunta, por contact Departamento di Salud Publico na 522-4200, of bishita nos facebook page Despa Directie Volksgezondheid Aruba of nos website www.dgv.aw.

