Biblioteca Nacional Aruba (BNA) y N.V. ELMAR ta lansa e buki “Zap! Zap! Zzziennng! Aventuranan di Chispito” durante Festival di Buki 2025, un iniciativa pa stimula amor pa lesamento entre muchanan na un manera divertido y inspirante.

E edicion aki tin un toke special, pasobra ELMAR ta relansa su mascota Chispito, hunto cu Festival di Buki, pa promove seguridad di coriente den un manera di entretenimento y educativo, mientras ta conmemora ELMAR su 75 aniversario.

E tema di Festival di Buki 2025 ta “Aventura na granel”, y e buki ta titula “Zap! Zap! Zzziennng! Aventuranan di Chispito” scirbi pa autor Liliana Erasmus y pinta pa ilustrado Danielle Schothorst. Durante e aventuranan, e comunidad lo por conoce Chispito: un personahe amigabel, curioso y semper yen di energia. E buki ta combina aventura, humor y educacion pa captura atencion di lector di tur edad.

E meta di Chispito ta pa aumenta conscientisacion riba e peligronan di coriente y e importancia di seguridad electrico entre famianan, mayornan y muchanan. ELMAR ta introduci asina un mascota local, Aruba su mesun Chispito, un personahe crea pa duna famianan un manera pa disfruta y siña hunto.

Festival di Buki lo tuma luga for di 3 te 7 di november 2025, cu bishitanan na diferente scol rond Aruba y merdianan di lesamento na Biblioteca Nacional Aruba. Muchanan y famianan por spera pa topa cu Chispito personalmente durante e tour di Festival di Buki!

ELMAR ta gradici BNA pa e bunita colaboracion y ta felicita Festival di Buki cu sigur lo tin un gran impacto riba e comunidad.

BNA y ELMAR ta invita tur famia, mayor y mucha, pa asisti na e apertura di Festival di Buki 2025 riba 2 di november na Paseo Herencia Ballroom, cu ta cuminsa 3’or di atardi. E ta un evento gratis.

Pa mas informacion, por bishita e pagina di Facebook di Biblioteca Nacional Aruba of N.V. ELMAR.