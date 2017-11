BMW ta retira 1.4 miyon auto y SUV na Norteamerica pa motibo di risico di coy candela

WASHINGTON, D.C., Merca- E compania BMW pa di dos biaha ta haci peticion na e the National Highway Traffic Safety Administration pa retira e autonan aki. Nan ta afecta e versionnan serie 3, serie 5, X5, X3 and Z3.

E prome retiro, cual ta abarca mas di 740 mil vehiculo, ta cubri un parti di e e motor cu por coy un corto circuito y smelt. Esaki ta haci e probabilidadnan di un candela mas grandi, aunke cu e auto no ta den uzo.

BMW, den su peticion na NHTSA, a bisa di no ta na altura di cualke accidente of herido.

E di dos peticion, cual ta pa mas o menos 673 mil auto, tin di haber cu wayanan defectuoso pa cu e airco y e verwarmer. Tin un chance di cu e auto ta keinta, cual lo causa cu e connectornan electrico lo smelt cual lo aumenta e risico di candela, a pesar di cu e auto no ta den uzo.

BMW a ricibi cuater reporte di incidente relaciona cu e problema aki, cu tres reporte di heridonan.

Den ambos caso, dealernan lo cambia e partsnan necesario cuminsando dia 18 di December.

Fuente: http://money.cnn.com/