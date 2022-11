Ta dos aña caba cu gobierno di Aruba a pone un MT pa maneha brandweer despues cu abase di shiheria di e ex presidente di sindicato a trece for di tempo di minister Bikker trece un sin fin di cos cu te dia di awe no tin nada cu ta costando caha di gobierno placa na hendenan cu ta na cas y cu kier traha. Awor e bom mes a rementa unda un colega den brandweer a rementa cu poco colega y hasta e MT cu ta e famoso Kadafi cu bomberonan ta cansa di dje pero Minister Rocco morto na soño y ciego keriendo y ta horcando e cuerpo.



Pa algun tempo caba masnoticia a publica na varios occasion di tensionnan andando den brandweer, cu e MT cu Gobierno a laga pone y te hasta miembronan ta cansa cu tin hopi cabes den e cuerpo y ora nan bay na Gobierno nan ta bay cu otro tipo di comentarionan y minister ta bay tras di nan palabra.

Miembronan ta fada cu Geerman cu ta na cabes un persona dictador cu a core hinca su hendenan den e cuerpo y ta sinta yora na minister di husticia cosnan di su banda pa e mandatario kere y te hasta for di India minister ta manda yama pa un señora move for di brandweer boluntariamente sin cu esaki pasa via di DRH y aki e persona a para riba e no ta move. Por poco miembronan di bombero a pone trabou plat luna atras ora cu Minister Rocco ta poniendo presion pa un señora sali for di brandweer, miembronan di brandweer ta cansa cu minister Rocco ta bay tras di MT y ta pidie pa mescos cu e ta haci show rond saca potret rond y bin na brandweer scucha e miembronan pa sa e berdad.

Ya cu mandatario a mal cria e MT y ex presidente di tur cos cu nan a bay yora na dje, y awor e personalnan di brandweer mes cu ta riba truck ta un banda laga atras y 4 hende ta gloria den brandweer.

Loke a pasa fin di october 2022 ta unda cu den MT tin un hoben manschaap B, cu kier cambia su rango hacie pa IT a haya idea den cabes y kier busca problema cu miembronan. Y aki un personal di brandweer a dune un para debi cu den MT y e hoben aki ta busca tur hende pa manca den cuerpo di bombero y esaki ta cosnan cu minister Rocco Tjon no ta poniendo atencion na e situacion serio aki.