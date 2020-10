Blogger Viahero a expresa cu Aruba Ocean Villas ta un di e mihor Bungalowsnan riba awa na mundo!

Den un blog ”have-clothes-will travel.com” scirbi pa Lindsey den cual e ta duna conseho en general di biahe y paña adecuado pa e viahenan a scribi den un di su relatonan riba su blog na luna di juni 2020 cu e trend di biaha no ta inclui stadnan druk cu multitudnan grandi ni monumentonan famoso. Na su parecer e biahero ta interesa den lugarnan aleha den un acomodación único similar na e “Treehouse Lodge Experience” den den Amazonas. Aki su idea pa investiga bungalows den awa of riba awa a cuminsa y e no ta pensa e ta e unico cu tin e pensamento aki.

Pues cu esei den mente ela tuma contacto cu otro bloggernan rond mundo c uta biaha pa por haya e ultimo desaroyo riba e fenómeno aki. Un di e biaheronan Michele Peterson cu ta scirbi pa “A Taste for Travel” a scirbi di Aruba Ocean Villas in Savaneta, Aruba

Ela scirbi, si bo ta buscando un experiencia di isla di fantasia den Caribe, esaki ta e lugar! Aruba Ocean Villas ta situa na e costa di e pueblo historico Savaneta riba e isla Caribense di Aruba.

E tabata invita door di un amigo escritor di biahe tambe cu tabata conoce e propietario y artista Sra. Oysth Henriquez, cu a inspira un concepto di bungalow riba awa aki pa Aruba y a traha riba un coleccion chikito di villanan luhoso, scondi den un pueblito banda di lama.

Un di su bungalownan ela yama “Dushi Sue” — den honor di su amiga Sue.

Cada un di e 3 eco-chic beach villa y 3 bungalow over di e awa ta diseña y traha di daknan di palapa, obra di arte original, tin lugar di dal un baño, descansa cu hamaca y stulnan unico na unda bo ta mira e shelo, lama y matanan tropico unda cu bo bira. Riba un isla cu ta conoci pa su hotelnan grandi, Aruba Ocean Villas ta resalta como un di Aruba su boutique hotelnan mas unico y intimo.

Spierta mainta cu e zonido suave di e olanan y despues cana pia abou riba e palo y santo despues gozando di un coffee of un desayuno gourmet mientras bo ta admira e lama di Caribe tabata un oportunidad unico di conecta cu naturalesa di un manera cu no ta posibel na un Mega hotel. Ta un experiencia cu ta atractivo pa esnan cu spirito liber, aventureronan y esnan cu kier conecta cu e parti keto y no descubri ainda di Aruba.

Aruba Ocean Villas ta conoci pa su vegetación bunita y e ta rondona cu mangrovenan rond di e bungalownan, cual e hotel ta cuida y planta cu ta hacie algo unico na mundo.

Pa mas información por bishita e blog ”have-clothes-will travel.com”

Comments

comments