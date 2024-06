Dia 14 di juni Bloedbank Aruba na Horacio Oduber Hospital a celebra Dia di Donante di Sanger. Den cuadro di e dia mundial aki Bloedbank Aruba tabatin un “open house” unda por a inscribi pa asina bishita e facilidad, cera conoci cu e team y tambe siña e procedura con pa bira donante di sanger y alabes con un donacion di sanger por salba tres bida.



Fabian Werleman, Coordinado di Bloedbank Aruba, a expresa cu e dia aki tabata un dia special pasobra ta reconoce e bunita gesto y ta gradici e donantenan di sanger existente y alabes pa recorda un y tur cu Sanger ta uni nos. Sin e donantenan di sanger, Bloedbank Aruba no lo tin e sanger necesario pa tur cu mester di esaki pa salba nan bida. Mayoria di hende no sa cu un donacion di sanger por salba te cu tres bida.Actualmente na Aruba tin 1300 donante activo, sinembargo pa un isla manera Aruba, ta necesario pa tin alrededor di 3 mil donante di sanger. Sanger ta importante por ehempel na momento cu hospital mester asisti un herido di accident grandi y grave, durante un operacion grandi, durante un parto, tambe sanger p’e pashentnan cu ta haci kimoterapia y hopi mas. Durante un dia, Bloedbank ta entrega 10 saco di sanger sea ta pa hospital mes of ImSan.Algun di e rekisitonan necesario pa bira donante di sanger ta cu bo mester tin e edad entre 18 cu 65 aña y ta conta cu un bon salud, pues por ehempel no tin malesa contagioso, no ta diabetico, no ta pashent di curason ni tampoco hende cu a sobrevivi cancer. Y mas importante ainda e gana di duna bek na comunidad.

Team completo di Bloedbank Aruba na Horacio Oduber Hospital ta gradici tur e donante na Aruba pa nan tempo y e bunita gesto di nan pa duna bek na comunidad. Y si bo no a logra pasa pero kier bira donante di sanger por subi www.bleodbankaruba.aw y yena e formulario. Despues di yena e formulario, Bloedbank ta inicia cu e proceso pa bira un donante di sanger.