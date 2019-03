Blackout ta persisti na Venezuela despues di 22 hora

CARACAS, Venezuela- Na Caracas, e capital, y den gran parti di Venezuela, habitantenan a bay drumi mei mei di un blackout grandi y ta diabierna ta habri ainda sin coriente.

E regimen hostil di presidente Nicolas Maduro, a suspende scolnan y actividadnan di sectornan publico y priva pa 24 ora, y ta culpa oposicion Venezolano di e fayo. Maduro a bisa cu e ta un “guera electrico anuncia y dirigi door di e imperialismo Mericano”.

Criticonan di e gobierno di Venezuela ta culpa e corupcion y e falta di inversion. Juan Guaido, presidente interino di e pais desde januari, a describi e blackout como un prueba mas di cu tempo ta cabando pa Maduro.

Pa 12 or y 50 di diabierna marduga, a purba pa prome biaha pa reestablece servicio electrico, cu a dura solamente 5 minuut y e ciudad a bolbe keda den scuridad total.

Na e capitulo aki por agrega declaracionnan di Jorge Rodriquez, cu a sigura cu e cuater estadonan di e region oriental ya caba a haya coriente, pero informenan a traves di e red social Twitter, a desmenti e noticia aki.

Pa esaki, via declaracionnan duna door di Delcy Rodriquez, e ta bisa cu door di e falta di servicio electrico, Nicolas Maduro a dicidi di cu diabierna no tabata tin scol ni tampoco trabao, ni publico ni priva”.

Na Caracas, e servicio di Metro, vital den e mobilisacion di pasaheronan door di e colapso di transporte publico, a suspende su actividadnan pa causa di e fayo, cual a obliga miles di persona pa cana trayectonan largo pa yega nan destino.

Servicionan di data y voz di e companianan telefonico cu ta opera na Venezuela tambe a wordo afecta.

E Corporacion Electrica Nacional (Corpoelec) di biaha a reacciona ariba e blackout y a señala via Twitter cu e instalacionnan di Guri a wordo sabotia y esaki ta e esun mas importante den e sistema.

Na Venezuela fayonan electrico ta frecuente, cu ta cay bou di control di estado a trabes di Corpoelec.

