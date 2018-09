Blackhawks y Celebrities ta pika ariba den e serie

Campeonato HEINEKEN fast pitch dedica na baluartenan Chin Thiel ( q.e.p.d) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Play Off Page System a inicia unda clasificado # 1 Blackhawks a enfrenta Clasificado # 2 Black Joker den nan prome wega di un best out of 3. Alaves mesun anochi Clasificado # 3 Celebrities a enfrenta Clasificado # 4 The Prodigies tambe den nan pormer wega di nan best out of 3. Black Joker ta start anotando 10 careda den prome inning pero mesora Blackhawks ta responde cu 8 careda den bom di promer inning unda finalmente Blackhawks ta gana e promer partido.

Blackhawks 14 careda, 12 hit, 2 error y ta laga 5 coredor den circulacion. Black Joker 13 careda, 13 hit, 2 error y ta laga 7 coredor na base. Mihor bateadornan pa Blackhawks ta Angelo Webb 4-3 cu 3 rbi, Leonardo Dirksen 3-2 cu 3 rbi, Johhny Winterdaal y Jeffim Jannsen ambos di 3-2, Rodney Kelly di 2-2 y Yeisid de Kort di 2-1. Pa Black Joker a destaca na plato Anderson Giel 5-2, Lorenzo Maduro 4-2, Brian Courtar 4-2 cu 3 rbi, Randolph Maduro 2-1 y Giovanni Maduro di 4-3 cu 3 rbi. Clay Shipley ta releva Efraim Leon y ta pone e victoria riba su nomber lansando 6 inning 36 bola, 67 strike pa un total di 103 lansamento permitiendo 3 careda limpi, 3 strike out y un base por bola.

Edwin Orman cu ta drenta di relevo pa Steven Webb ta tira 4 inning pa un total di 68 lansamento y ta permiti 5 careda limpi ta bay cas cu e derota. Den e otro wega Celebrities ta gana nan rumannan chiquito The Prodigies 8-7. Celebrities 8 careda, 8 hit, 3 error y ta laga 12 coredor na base. The Prodigies 7 careda, 9 hit, 6 error y ta laga 9 coredor na base. Mihor bateadornan pa Celebrities ta Jonathan Ruiz 4-2, Ozzi Webb 4-3 cu 2 rbi, Gregory Manuel 2-1cu 1 rbi. Pa The Prodigies Urvin Paesch a bay di 3-2, Hildward Geerman di 3-3 cu 3 rbi, Rajiv Landaeta 1-1 cu 1 rbi. E veterano Antonio “Tony” Warner ta lansa 7 inning, tirando 33 bola, 64 strike pa un total di 97 lansamento propinando dos ponche permitiendo 2 careda limpi y ta seya e victoria riba su nomber. Hildward Geerman ta bay 6 inning, 42 bola, 58 strike pa un total di 100 lansamento permitiendo 4 careda limpi y ta regala 5 base por bola cargando e derota riba su nomber. Weganan ta continua. Diasabra 6pm na Pos Chiquito Jaguars vs Tanki Leendert Girs y diadomingo 16 di september 11 am promer wega di playoff femenino, 1pm Blackhawks vs Black Joker di dos wega di nan best out of 3 y pa 3pm Celebrities vs The Prodigies tambe den nan di dos wega den nan best out of 3. Softball den pleno desaroyo.

