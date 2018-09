Black Yoker ta derota Celebrities

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Chin Thiel (d.f.m.) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chikito. Den categoria A-Klas Black Yoker ta gana Celebrities 6-4. Black Yoker 6 careda, 7 hit, 2 error y ta laga 4 coredor na base. Celebrities 4 careda, 6 hit, 1 error y ta laga 8 coredor den circulacion. Como ekipo Black Yoker a bati di 23-7 bon pa 304 mientras Celebrities a bati como ekipo 25-6 bon pa un averahe di 240. Miho bateadornan pa Black Yoker ta Albert Croes 1-1, Wensley Kock 3-1, Ozzi Webb di 3-1 cu 2 rbi, Jason Albus di 3-1 y Enrique Almanazar di 3-1. Pa Celebrities a destaca na plato Giovanni Maduro 3-2, Xavon Jansen 3-3, Oslin Bergrok y Lorenzo Maduro di 2-1. Steven Webb ta bay 6 inning y ta seya e victoria riba su nomber tirando 33 bola, 53 strike, 86 lansamento permitiendo 4 careda di cual dos ta limpi regalando 3 base por bola pa un ERA di 2.33. Albert Croes ta bay cas cu e derota lansando 5 inning, 30 bola, 59 strike, 89 lansamento y ta permiti 6 careda di cual 4 ta limpi otorgando 8 ponche.

Den di dos wega The Prodigies ta knock out Blackhawks 13-1. The Prodigies 13 careda, 10 hit, 1 error y ta laga 3 coredor na base. Blackhawks 1 careda, 3 hit, 3 error y ta laga dos den circulacion. Miho bateadornan pa The Prodigies ta Ryani Hassell 2-1, UrvinPaesch 1-1, Danny Yarzagaray di 2-2 cu 4 rbi y Nevin Figaroa di 3-2 cu 4 rbi. Pa Blackhawks Tyrone Punselie di 2-1, Rodney Kelly di 2-2. Eduin Rincones kende ta wordo releva pa Rodney Kelly ta bay cas cu e derota. Sinembargo Blackhawks ta file un protesta contra hungador Jose Lugo cu no lo tin un papel di Afl. 5,- di bevolking. Protest Commissie lo trata esaki den e siman aki y regla ta stipula si bo no tin papel di Afl.5,- y no ta ingeschreven na bevolking e team cu comete e infraccion aki lo perde e wega automaticamente. Dialuna awo tin 4 partido riba terenonan na Pos Chikito. Wak pa bo t’ey!

