Ling and Sons Food Market tin su grandioso Black and White Christmas Food Show Diasabra aki 17 di December di 10’or di mainta te cu 6’or di atardi na unda e supermercado ta invita henter comunidad di Aruba pa bin Shop i pasa un experiencia unico.Lo tin Tastings, Santa Claus, live muziek. Parti atardi Ling & Sons lo haya bishita special tambe di Grinch di Pasco. Lo tin dinojump pa e muchanan y photobooth parti mainta entre 10.30am y 1.30pm. Tambe tin special na e buffet cu un tremendo Christmas platter pa solamente 19.95 cu ta inclui Ham di pasco, Galinja den mushroom y aroz. Den henter e supermercado Ling and Sons lo tin tin tasting di su productonan di pasco manera fruit y cheese platters, in store cooking, Ham di pasco, bolonan di pasco y sin lubida e variedad grandi di bebida cu e supermercado tin di ofrece pa e dianan di fiesta. Tur e specialidadnan presenta durante e food show ta forma tambe parti di e holiday specials di Ling and Sons. Pa por mira tur e holiday specials click: https://shop.lingandsons.com/blogs/news/ling-sons-holiday-magazine-2022

Tur cliente cu cumpra 200 awg of mas durante e black and white food show mag di spin the wheel I participa pa gana premio. I no lubida cu Ling & Sons ta regalando 10.000 florin di Maduro Travel pa bo disfruta di e vakantie di bo sonjo cu e Campana di fin di anja di Ling & Sons: Leny’s Holiday Bingo! Pa participa simplemente shop I ricibi sticker di bingo cu cada compra di 20 florin of mas of cumprando e marcanan participante: Colgate, Protex , Freixenet , Tito’s Vodka , Dark Horse , Apothic , La Marca Prosecco , JP Chenet Ice Edition , Absolut Vodka , Josh , Mezzacorona , Gelatissimo , Palmolive , Modelo Beer , Budweiser , Henri Willig , Old Rotterdam , Hendrickx the Baker , Old Parr , Buchanan’s , Bailey’s , Johnnie Walker . Ponche Caribe . Mas bo shop, mas chens bo tin di gana.

[por insert video: https://youtu.be/lkBB-hAxFYQ]

Bin pasa un rato super agradabel, jen di ambiente durante e black and white food show di Ling & Sons Food Market.