Nos tin e Super Bon Marca di Airco ‘McQuay By Daikin’ pa Brindabo. Super High Quality, Green Energy & Efficiency! On sale!! 🥶

McQuay High Efficiency Inverter Seer 18 / 220V cu Wifi Option! 📶

❇️ 12.000 BTU Afl 899,-

❇️ 18.000 BTU Afl 1.399,-

❇️ 24.000 BTU Afl 1.775,-

❇️ 36.000 BTU Afl 2.899,-

Add On un Voltage Protector pa solamente Afl 50,- y upgrade bo garantia y proteha bo Airco Nobo di coriente instabiel! Puntra nos pa mas detayes! ⚡️

DELIVERY ta Available! Djis Yama Order bo McQuay y Nos ta trese Pabo MESUN DIA pa un costo minimo di Afl 15,- na e Momento y e Location cu Bo Persona ta Desea.

Nos tin Full Backing di Parts pa McQuay den Stock. Cumpra cu Confiansa Serca Nos!

AirTech, Curiestraat 2

Dialuna pa Diabierna 8 am – 12 pm y 1 pm – 5 pm

Diasabra 8 am – 12 pm

583-9944 of 592-2540 [W’app