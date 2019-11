Black Friday Deals na Ling & Sons Food Market

Ling & Sons Food Market tin tremendo oferta di Black Friday valido solamente Diabierna 29 di November 2019. Ling & Sons lo tin ofertanan di locura manera 20% riba tur cosmetics, 10% riba tur liquor & biña, 15% riba productonan di Sinterklaas, 10% riba tur beleg, 10% riba tur pisca y seafood fresco, special na area di buffet y hopi otro oferta mas. Ademas tur cliente cu cumpra riba Black Friday lo ricibi double tickets pa participa pa gana e auto Ford Figo na Ling & Sons cu nan compras di 50 florin of mas. Double up bo chens di gana e bunita auto aki.

Ademas di bo compras di 50 florin, clientenan ta participa pa gana e auto tambe cu nan compra un di marcanan participante: Heineken, Johnnie Walker, Old Parr, Kim Crawford, Kendall Jackson, Badia, Airwick, Frisian Flag, Frico, Rainforest Seafoods, Coors light. Of simplemente saca un selfie cu e auto den Ling & Sons, publica esaki rib abo FB of instagram y menciona #Lingandsons #Yrausquin, #Fordfigo.

December specials

Ademas di Black Friday, Ling & Sons tin nan special di revista di pasco ta start Diadomingo 1 di December 2019 na unda e supermercado tin mas di 100 oferta sumamente atractivo pa e temporada di fiesta. E revista di pasco di Ling & Sons ta obtenibel den e supermercado gratis of por mira e version digital via e website di Ling & Sons www.lingandsons.com

Pa keda semper informa cu tur loke Ling & Sons Food Market tin di ofrece follow e supermercado riba facebook of instagram of bishita nan website www.lingandsons.com

Un temporada yen di sorpresa na bo supermercado #1, Ling & Sons Food Market.

