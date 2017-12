Bitcoin ta debuta ariba e mercado di balor di Chicago

NEW YORK CITY, Merca- E prijs di e prome bitcoin futuro a subi bay halto despues di cu e moneda digital aki, cu cada biaha ta mas popular, diadomingo a debuta den un di principal bolsanan di balor di Merca.

E contract cu futuronan (e moneda digital) lo vence na Januari, pero cuater hora despues di e comienso di e cotizacion riba e Chicago Board Options Exchange, a subi mas di 3 mil dollar, te na 18.010 dollar. E prijs inicial tabata di 15 mil dollar, segun datonan di CBOE.

E comienso di e cotizacion diadomingo atardi pa 5 or, a surpasa e cyberwebsite di CBOE. “Debi na e trafico inmenso ariba nos cyberwebsite, bishitantenan cu subi www.cboe.com lo por haya nan mes confronta cu e funcionamento ta mas slow cu normal. Incluso, algun biaha e por ta temporalmente out of service”, según e bolsa den un comunicado, agregando cu e operacionnan no a sufri e consecuencianan di esaki.

Otro mercadonan grandi, e Chicago Mercantile Exchange, lo cuminsa opera e moneda digital dia 18 di December, pero lo uza un variacion di prijsnan di bitcoins, for di diferente luga.

E bitcoin a aumenta notabelmente dese comienso di aña, ora cu e tabata bou di mil dollar, te yega na un punto halto di 16.858 dollar dia 7 di December ultimo riba e mercado di bitcoins Coindesk. Diadomingo atardi pa 7 or, e moneda digital tabata tin un prijs di 16.405,76 dollar riba Coindesk.

Futuro ta un tipo di contract cu un cumprado y un bendedo ta acorda un prijs en particular cual lo wordo entrega riba un fecha stipula. p’esey ta yam’e “futuro”. Futuro ta disponibel ariba casi tur e bolsanan di balor, pero su uzo mas destaca ta den productonan basico manera trigo, soya, oro, crudo, cacao y orange juice gefreeze.

E futuronan ta representa un aceptacion mucho mas grandi di bitcoin, pero tambe ta wordo exponi na e forsanan di mercado.