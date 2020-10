Bisiñanan mester ta mas social cu otro pa evita problemanan durante temporada di yobida

Nos a experiencia un par di dia di yobida na unda basta awa tog a cay, y segun Ferdinand Ponson, Vocero di Cuerpo di Bombero, door di e cantidad di awa cu a cay, tin diferente parti di Aruba cu a yena caminda, drenta cura di cas cu basta indundacion.

Na Patiastraat, Dakota por ehempel, Cuerpo di Bombero por a constata cu awa tog a bay hopi lihe for di caminda despues di yobidanan, p’esey sr. Ponson ta subraya cu mester tene poco pasenshi tin biaha despues di yobida pa duna esaki tempo pa pasa bay y asina no riesga haya bo mes cu problema cu bo vehiculo por ehempel riba caminda.

Comunicacion entre bisiña mester ta mas al caso

Cuerpo di Bombero tabata hopi druk por ehempel cu curanan cu a wordo traha, bisiñan cu no ta tene cuenta cu otro bisiña riba e parti humano: “nos ta pidi pa hende tene cuenta cu otro. Dus si bo sa cu awa por pasa den bo cura sin daña esaki pa dirigi’e pafo, of ora bo lanta bo cura pa boso bay di acuerdo cu otro pa pone tubo of kico cu mester pa yuda otro,” segun sr. Ponson. E ta remarka riba esaki pa nos purba evita dañonan di consecuencia di yobida, cual den e temporada aki nan por costa hopi mas den e situacion financierio cu nos isla ta den dje aworaki.

Sr. Ponson ta bisa cu e ta haya falta di comunicacion entre bisiñanan pa nan ta na cuenta pa ta prepara, y ta mas social cu otro pa cu temporada di yobida, por ehempel si un ta cu vakantie pa un otro por wak p’e etc. Nos a puntra sr. Ponson si no por bini eigenlijk cu un regla pa yuda sostene esaki, of un obligacion pa siguridad di doñonan di cas. Ponson: “Ta asina ki cu ora Brandweer yega na un cas unda tin inundacion di awa, y por ehempel ta bo bisiña su cas y ta bo cura ta stroba, nos ta evalua pa habri muraya, kibra haci buraco pa e awa bay y no bay den cas.”

Atencion na daknan cu a los

Durante e temporadanan aki nos tur sa cu e ta bini cu biento fuerte, y segun sr. Ponson den e caso aki Brandweer a bay acudi na tres cas cu dak lo a kita, p’esey ta pidi pa tene cuenta cu bo daknan ta bon claba, bon teni pa por ehempel zinc cual ta hopi peligroso tambe, no mester bula bay forma un peliger otro caminda. Ponson: “E temporada no a pasa ainda, dus nos ta recomenda pa boso atende cu boso cura, percura pa boso laga caminda di awa liber, ban ta mas social cu nos bisiñanan, cosnan cu ta los tambe percura pa piki esakinan pa nan no lanta haci daño na otronan.”

