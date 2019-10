Bisiñanan contento cu cas Weg Seroe Preto 3 a wordo basha abao

Sr. Curtis Fraser di partido POR a mustra cu e cas adres Weg Seroe Preto 3 tabata uno cu pa hopi aña ta un molester pa e vecindario y e scolnan den cercania y pa hopi aña caba Bureau City Inspector a bin ta purba haci algo cu e cas aki pero no por a haya oido nunca. Pero loke tabata haci e caso di e cas aki mas dificil ta e hecho cu e cas tin un dak di asbesto y tambe algun colum tambe tabata di asbesto y e ora ta bini un costo extra aserca. Pues no tabata djis por a haya cooperacion pa hopi aña pa basha e cas aki abao pero e cooperacion pa e costo di asbesto City Inspector no por a haya pa hopi tempo. Pero enfin a logra combersa cu Minister Otmar Oduber y director di City Inspector tambe a pusha hopi pa cu esaki y a logra acomula e placa pa paga pa e costo pa e kitamento di e asbesto. Pa loke ta e doño di e cas Sr. Fraser ta bisa cu entre nan mes tabatin un discusion riba venta di e cas pero mientrastanto e cas ta keda causa un molester pa e vecindario y specialmente mirando cu tin un scol den cercania. Tin mas problema di e idole aki den diferente bario rond Aruba, y na final di dia, e tereno ta di Gobierno dus defacto Gobierno no por haci mucho pasobra no kier bai den e discusion ey y ta e doñonan mester percura y tuma nan responsabilidad pa nan propiedad. City Inspector ta keda druk pa loke ta kehonan di parti comunidad pa lugarnan bandona y sushinan rond nos isla y actualmente e departamento ta haciendo su maximo esfuerzo pa cumpli cu tur esakinan. Hopi biaha tambe ora cu un caso wordo soluciona, City Inspector ta haya mas kehonan ta drenta pasobra tur hende kier ayudo pa cu e molester cu tin den nan vecindario. Sr. Fraser a duna di conoce cu el a caba di sali di un reunin na DTI caminda el a haya keho di tres diferente hende di casnan cu ta bandona cu mester wordo haci limpi y kizas hasta basha abao pasobra nan ta molester grandi pa e vecindario. Sr. Kevin Peterson director di Departamento di City Inspector ta duna di conoce cu e cas cu a wordo basha abao aki ta data di mas cu un aña caba ta den proceso y porfin awo por wak cu e no ta bai existi mas y esaki ta wordo considera un logro grandi vooral pa e muchanan di scol y e bario completo. Sr. Peterson a sigui bisa cu el a combersa cu bisiñanan cu tin añanan ta pidi pa ruim op e cas bandona aki ya cu nan tin hopi molester di stof y sushi y un di e bisiñanan a declara cu e tin gana di pone un fiesta pasobra porfin e cas a pasa pa historia. Sr. Petersona sigui bisa cu pazuid di Maria College tambe tabatin un cas cu tin un par di siman ta sali den prensa cu ta bisa cu City Inspector te ainda no a haci nada pero t’asina cu e keda “follow up” y a haya sa kende ta e doño di esaki y esaki ta biba na Hulanda y e mes a logra comunica y asina a logra pa sera e luga cu blokki y asina evita cu e adictonan no por drenta den dje mas. T’asina cu den tipo di caso asina aki cu casnan ta keda bandona, e doño ta esun prome cu mester tuma accion pasobra ta e ta responsabel defacto y esaki tabata e caso tambe di e cas banda di Maria College caminda el a core sera e luga cu blokki. Y mas ainda City Inspector a splica a doño cu e ta keda responsabel pa e propiedad aunke e doño a bisa cu a e ya bezig ta bendiendo esaki. Sr. Peterson kier a gradici Serlimar pa e yuda cu e bashamento abao y tambe recogemento di tur cos pa laga e luga limpi y tambe Land Aruba cu ta core cu tur e gasto cual suma ta hopi menos cu loke tabata wordo pidi anteriotmente y a logra un bon deal pa paga pa kita e asbesto prome y despues Serlimar a ruim of de boel.

