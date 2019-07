Bisiñanan a haya falta di Ramon Garcia pa algun dia caba

Diadomingo merdia bisiña di Chucubistraat na Cas Paloma a haya falta di Ramon Garcia conoci tempo aya como panela. For di diaranson Ramon a bisa e bisiña cu e ta sintie basta malo y for di e dia ey e persona a ripara cu e auto no a sali for di cas. E señora tabata yama Ramon na celular pero ningun contesta, asina diabierna, diasabra a pasa y nada y awe diadomingo a ripara cu Ramon no a sali for di cas y e auto ta para mes un manera y a bati alarma. Polis ta yega na e cas pero ningun hende ta contesta ora ta bati na porta. Brandweer tambe a presenta cu urgencia pa wak si mester kibra porta pa drenta. Polis a drenta paden y topa cu Ramon basta malo y otro color. Ambulance a yega cu urgencia paramediconan a atende y asina transporte pa hospital pa haya atencion medico avansa. Ramon no ta un persona desconoci, e ta saca potret pa varios persona den mundo di media y ta conoci na entrada di waf di barco crucero unda pa algun aña e ta labora.

Comments

comments