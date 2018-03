Diabierna pasa di 11:15 anochi den Hildebrandstraat a surgi un problema cu a bay for di man entre dos bisiña ora cu un via di bentana a gara con su bisiña ta horta su cosnan den cura y aki a tira un machete for di bentana herida e otro. Polis a detene e homber cu a tira e machete y e otro cu a bay horta cu a keda herida a bay centro medico.

