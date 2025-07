Durante un bishita di trabou na e bario di Yuwana Morto y De Vuyst, Premier Mike Eman a sinti un gran dolor pa e manera cu e barionan a decai. Prome Minister a cataloga e bishita aki como “un enfrentamento tristo cu falta di cuido pa nos hende” y a enfatisa cu durante su periodo anterior di gobernacion (2009–2017), e barionan aki tabata completamente renoba y transforma den luganan digno y yena di speransa.

Yuwana Morto, tabata un bario di casnan traha di zim cu durante añanan a cambia den casnan solido y agradabel. A mehora e bario di forma integral cu acera cu klinkers, un gazebo pa e comunidad, un gym den aire liber pa esnan di edad halto, y a planta hopi mata pa crea sombra y un ambiente di trankilidad. Pero durante e bishita ayera, Prome Minister Eman a topa un otro panorama: sushi y yerba tur caminda y deterioro a tuma e bario over.

Casi no por a mira e acera, cu tabata scondi bao tur e sushi. E ambiente pa biba cu tanto nos a crea, ta parce di a keda lubida.

Na De Vuyst e situacion no tabata miho. Habitantenan tabata acerca Prome Minister cu wowonan yena di speransa y storianan di dolor. Prome Minister Eman a pasa den e bario hunto cu e habitantenan cu a expresa nan desilusion cu e decadencia di e bario cu, durante su gobierno, tabata den su miho estado. Na e playgroundnan deteriora den cual e slipnan y wipwap kibra tabata crea situacionnan di peliger, e delegacion apenas por a contene nan emosion, a kibra Prome Minister su curason, Prome Minister Eman a bisa sinceramente.

Como un señal di accion inmediato, Prome Minister Eman tabata acompaña pa un grupo di limpiesa di Serlimar y Bureau City Inspector, cu durante e bishita a cuminsa haci limpi y corta e yerba di biaha. Ademas Prome Minister a planta un mata nobo hunto cu e habitantenan como un simbolo di atencion nobo pa e bario y como parti di e programa nacional di reforestacion.

Na su banda tabatin e trahado social dedica, Sra. Noemie Maduro y Sr. Raoul Gravenstijn, cu mescos cu e Premier, tabata visibelmente emociona, pero cu ta sigui expresa palabra di speransa: “Nos a mira den pasado kiko Prome Minister Eman por logra pa barionan lubida. Nos tin fe cu esaki lo sosode atrobe. Nos ta dispuesto pa yuda den dia y anochi,” segun Gravenstijn y Maduro, cu ta determina pa lanta e bario bek hunto cu Premier Eman.

E bishita aki ta marca e comienso di un programa di revitalisacion di barionan social na Aruba.

“Yuwana Morto y De Vuyst ta riba e top di nos agenda, pero no ta nan so. No por lubida ningun bario. Atencion, cuido y speransa ta bolbe.”