Bishita di trabou di Minister di Asuntonan Interior di Reino, Kajsa Ollongren

Diadomingo y dialuna, e Minister encarga cu Asuntonan Interior di Reino, señora Kajsa Ollongren, hunto cu Secretario di Reino señor Raymond Knops, ta na Aruba pa bishita di trabou. Esaki ta e prome bishita na Aruba di Minister Ollongren y ta un bishita di menos di 24 ora, pa despues e sigui cu su bishitanan na otro islanan di Reino. Su bishita na e islanan primordialmente ta pa cera conoci cu e Gobiernonan.

Prome Minister Evelyn Wever Croes lo reuni cu Minister Ollongren riba topico financiero y e crisis di Venezuela. Prome Minister lo duna informacion amplio riba con Gabinete Wever-Croes a haya e situacion financiero di Aruba na momento cu a asumi responsabilidad. Con dificil esaki a haci e trabounan den e prome dianan. Lo menciona tambe cu esaki ta debi na e hecho cu no a haya un traspaso debido di e Gobierno anterior. Sigur tambe, lo menciona e hecho cu CAFT a faya pa controla nos finansas, cu a conduci cu Gabinete Wever-Croes a encontra sorpresanan sumamente desagradabel na momento cu a asumi gobernacion. Esakinan no ta e unico problemanan cu Gabinete Wever-Croes a encontra. A encotra tambe un crisis social enormemente grandi, e crisis di Venezuela, casonan di corupcion y escandalonan di corupcion grandi di e Gobierno anterior, refineria cera, un economia stagna.

Den tur e retonan aki encontra, Gabinete Wever-Croes a cuminsa traha mesora sin lamenta y cuminsa yora. A lora manga y cominsa traha cuminsando riba su propio plan financiero. A base di e plan aki, Gabinete Wever-Croes ta sacando Aruba poco poco for di e abismo financiero causa door di e Gobierno anterior.

Prome Minister Evelyn Wever Croes: “Gabinete Wever-Croes tin un maneho financiero hopi prudente cu no ta facil y ta hopi duro. Nos sa cu comunidad ta keha hopi di esaki, sinembargo, mirando e situacion cu nos a haya nos pais aden, e desicionnan tuma na inicio di gobernacion, tawata e unico manera cu nos por a logra cuminsa pone nos pais bek riba pia y cuminsa hiba e pais aki dilanti”.

Un otro punto cu Prome Minister lo splica Minister Ollongren ta cu Gobierno di Aruba nunca a pidi Hulanda placa. E unico peticion na Hulanda ta pa duna tempo y espacio pa traha. Na mes momento tambe Gobierno a haya ayudo tecnico riba tema di inmigracion y integridad. Pa tur esaki, Gabinete Wever-Croes ta gradici Hulanda pero placa si no a haya di Hulanda.

Comunidad den caso di placa, no ta comprende e pakico Hulanda ta asina contra pa yuda Aruba haya un ‘zachte lenining’. Den caso cu Aruba haya un ‘zachte lenining’, lo haci cu Aruba ta bay paga menos interes. E aña aki, Aruba mester paga 230 miyon florin na interes debi na e debe cu e Gobierno anterior a redobla cu tanto Hulanda como CAFT a permiti pa e Gobierno anterior redobla. Aruba ta pidi alivio di interes. No ta for di Hulanda lo haya e prestamo aki. Hulanda lo compaña Aruba pa bay mercado internacional busca e prestamo pa asina enbes cu Aruba paga 230 miyon florin na interes, por paga hopi menos na interes. Esaki Hulanda ta haci cu Sint Maarten y Corsou. Y pa Aruba Hulanda no kier haci esaki loke ta incomprendibel. Riba e tema aki cu Minister Ollongren, lo por haya clarificacion.

E tema di Venezuela tambe lo wordo trece extensamente na atencion di Minister Ollongren. Atende cu e crisis na Venezuela y su impacto na Aruba, tambe tin su influencia y su impacto riba nos finansas publico entre otro, riba oranan extra di trabou di Cuerpo Policial, Guarda nos Costa, y Aduana. E tin tambe un peso financiero riba nos scolnan y nos cuido di salud.

Esakinan ta e temanan cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes lo toca cu Minister Ollongren durante su bishita cortico na nos isla. Tambe e Minister Hulandes lo haci bishita na diferente instancia na Aruba durante e resto di tempo prome cu e sigui su biahe pa e siguiente isla.

Comments

comments