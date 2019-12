Bishita di Sr. Tom Kliphuis di Coöperatie VGZ na AZV

En conexion cu e ‘Universal Health Coverage Day’ cual ta tuma luga 12 di December, Organo Ehecutivo AZV a organiza un programa completo di workshop y seminario pa su empleadonan y stakeholders. Dentro di e programa a incorpora e bishita di un persona prominente, esta señor Tom Kliphuis, presidente di e Hunta di Directiva desde September 2014 di VGZ. VGZ ta un cooperacion di seguronan di cuido medico cu ta duna servicio na 4 miyon asegurado. Haciendo esey, VGZ ta e di dos seguro di cuido medico mas grandi di Hulanda. Curiculo y carera. Señor Tom Kliphuis, kende ta un ex alumno di Rijksuniversiteit Groningen unda na 1988 el a studia administracion di empresa, tin un conocemento hopi amplio door di e carera cu el a hiba despues di su estudio. Prome el a traha na Nationale Nederlanden. Di 1990 pa 2000 e tabata den diferente funccion como manager. Di 2000 pa 2010 el a sigui su carera na ING Insurance unda cu e tabata responsable pa e actividadnan empresarial di

seguro y pensioen pa Mexico, Chile, Europa Central y Sur Europa. Su funcion mas recien tabata como director na Benelux, unda el a lidera e compania Nationale

Nederlanden for di 2011 pa 2013. Meta di bishita. E bishita di señor Tom Kliphuis ta den cuadro di e celebracion di ‘Universal Health Coverage Day’ cual ta tuma luga tur aña riba 12 di December. E aña aki pa prome biaha den historia di AZV lo para keto na e hecho importante aki. Adicionalmente e bishita di señor Tom Kliphuis tin di haber tambe cu un acuerdo masha importante pa AZV, esta e firmamento di un contracto di colaboracion entre Coöperatie VGZ y AZV. Esaki ta e inicio di un bunita colaboracion cu otro unda ambos partido lo intercambia experiencia y ideanan cu otro. Lo yuda otro por ehempel riba e tereno di recursonan humano, tecnologia, comunicacion, mercadeo y mucho mas. Cobertura Universal di Salud. AZV y comunidad di Aruba completo ta haya e oportunidad pa prome biaha den 18 aña di existencia di AZV reflexiona riba e bunita hecho cu Aruba tin su propio seguro medico. Mundialmente tin hopi pais bogando pa e sistema aki. Ainda hopi no tin’e. Asina mes cu cuido medico na Aruba sa confronta aki aya varios dilema, e no ta kita afor cu nos como isla ta bendiciona di tin un sistema asina.

