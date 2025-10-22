Recientemente KPA a ricibi un bishita di cortesia di Procurador-General señor mr. Guillano Schoop di Corsou.

Sr. Schoop tin e responsabilidad di dirigi Ministerio Publico di Corsou, Sint Maarten, Boneiro, Sint Eustatius y Saba.

Durante su bishita, ela tene un dialogo cu e team di maneho di Cuerpo Policial Aruba como tambe diferente departamento den KPA. Den e reunionnan aki a papia entre otro riba colaboracion regional, intercambio di expericio y desaroyo di criminalidad.

Cuerpo Policial Aruba ta gradici Procurador-Generaal Schoop pa su tempo y pa su bishita valioso na nos organisacion policial.