Secretario di Estado nobo, señora Alexandra van Huffelen ta haciendo bishitanan di ‘kennismaking’ na islanan di Reino den e parti Caribense. E siman aki desde diamars 15 pa diahuebs 17 di februari, Secretario di Estado Van Huffelen lo ta na Aruba. Lo bay tin varios reunion y dia 17 lo clausura e bishita cu un conferencia di prensa conhunto prome cu e sali pa Sint Maarten. Prome cu Aruba, van Huffelen a bishita Corsou y Boneiro. Despues e lo sigui pa Sint Maarten, Saba y Sint Eustasius. E intencion di su bishita ta pa e cera conoci cu e islanan y e gobernantenan pa asina conoce otro y establece un relacion tambe pa sigui traha hunto. Riba su agenda durante su bishita na Aruba, Van Huffelen lo reuni cu Gobernador. Despues e lo reuni cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes y despues lo reuni tambe cu henter Conseho di Minister. Tambe e tin reunionnan cu Presidente di Parlamento, cu Banco Central, cu personanan cu ta representa e sector turistico, comercial, cuido y lo atende tambe cu nos artistanan local cu ta un gesto hopi bunita di su parti. Van Huffelen lo bishita Casa Cuna y Parke Nacional Arikok pa asina e haya un miho bista di kico tur ta biba na Aruba. Esaki, Prome Minister a indica, ta e prome bishita di Van Huffelen pa e conoce y no un bishita pa trata temanan cu ta habri den extenso. Aruba sinembargo a prepara algun punto importante riba agenda. E punto mas importante aworaki ta e recorte salarial. E peticion di Aruba pa nos stop e recorte e aña aki, a wordo nenga den e reunion di Conseho di Minister di Reino. “Sinembargo nos a palabra cu nos lo bay sigui papia pa mira con nos por yega na loke nos ta yama ‘afbouwen van de versoberings maatregelen’. Nos tur sa kico a pasa ora cu Covid a bati na nos porta. Hulanda a bisa nos tin cu baha nos gastonan di personal. Nos a bay cu un proposicion y awor Hulanda a mara esey como un condicion pa nos haya sosten di likides. Pues tanten nos ta haya e sosten di likides, nos mester sigui corta e 12.6%”, Prome Minister a duna di conoce. Prome Minsiter a enfatisa cu Gobierno kier brinda perspectiva na sector publico y semi-publico. E perspectiva di ki dia ta stop e recorte. Siman pasa huez tambe a duna Gobierno rason pa cu esaki y ta importante pa brinda perspectiva, pa tin un bon bista ki dia esaki ta caba. Esaki ta un tema cu sigur lo wordo papia cu Secretario di Estado. Tambe Prome Minister a haya peticion di sindicato TOPA nan tambe haya un reunion cu Secretario di Estado Van Huffelen. Ta importante pa bisa cu no ta Gobierno ni Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta regla e agenda di e Secretario di Estado sino VNO. “Pero lo tabata berdad bon si e por scucha di e sindicatonan pero mi ta compronde cu talves esey no ta posibel”. Riba agenda di Aruba tambe ta poni e tema di e debe cu Hulanda y con Aruba lo paga e debe bek. Aruba a presta 1.2 biyon florin di Hulanda y Gobierno kier yega na areglonan cu ta faborece Aruba den repago di e debe aki. Prome cu Covid ya caba e debe tabata redobla pa motibo di mal maneho di e Gobierno di AVP y e crisis di Covid a bin acerca. “Esaki tambe ta un punto hopi imporatnte pa Aruba pasobra ta depende di e repago aki di e debe di Hulanda, con lihe nos ta bay sali di e crisis aki”, Prome Minister a enfatisa. Propechando cu Secretario di Estado van Huffelen ta Secretario di Estado di Asuntonan di Reino y Digitalisacion, lo trata e tema di digitalisacion tambe. Aruba tin un proyecto hopi ambisioso di eGovernment. Gobierno ta mira hopi oportunidad cu por yuda promove e agenda di digitalisacion mas lihe especialmente si por tin acceso na mas fondo. Mas fondo nos haya mas lihe nos ta caba cu e proceso di digitalisacion di e-Government cu e meta principal pa mehora e servicio cu ta wordo duna na cada ciudadano cuminsando pa reduci tempo di para warda den rij pa busca papelnan na oficinanan di Gobierno. Esaki lo duna e ciudadano mas tempo liber pa dedica na otro cosnan cu ta mehora e calidad di bida di famianan. “Mi ta premira cu e reunionnan riba agenda cu Secretario di Reino van Huffelen ta bay ta reunionnan positivo, ohala tambe cu e resutlado ta hopi fructifero”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Pa lesa mas tocante e biahe di Secretario di Estado Van Huffelen, bishita e pagina online, Rijksoverheid.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/04/staatssecretaris-alexandra-van-huffelen-bezoekt-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

