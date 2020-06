Bishita di Jellyfish den nos lama

Despues di un tempo largo di secura y hopi calor, porfin nos por a disfruta recien di poco awacero. E tempo no tur dia ta mescos mas y tin dia biento ta cambia. Esaki ta haci cu e coriente den lama tambe ta varia cu e consecuencia cu nos por haya bishita di animalnan inusual den lama.

Directie Natuur en Milieu (DNM) a haya un notificacion cu tin varios persona y mucha cu a bira victima di un encuentro menos placentero cu Jellyfish/Kwal. Apesar cu ningun sorto di Jellyfish/Kwal ta protegi pa ley, nan ta actualmente presente den nos awa teritorial y ta yega hopi cerca di canto na nos playanan en particular.

Loke nos ta experiencia no ta nada mas cu e temporada cu Jellyfish ta abundante. Esaki ta nan temporada. E ciclo di bida di e Jellyfish ta hopi peculiar. E ta aparenta di ta un animal y ora e caba di reproduci y laga su webonan atras, esakinan ta cay den e tera y ta crece den forma di un polyp cu ta parce un mata di lama. Esaki na su turno ta laga varios parti los, cual un biaha mas ta bira un Jellyfish. Tin hopi sorto di Jellyfish/Kwal. Tin especie ta peligroso y otronan no.

Como cu esaki ta casi transparente bou di awa, nos no ta not’e na tempo y por yega demasiado cerca cu consecuencia cu e ta defende su mes. Esaki ta pasa pa medio di su tentakelnan, cu ora nan yega den contacto cu bo cuero, e ta hinca’Bo cu miles di microhangua cu ta contene veneno. E por causa hopi daño na nos curpa. Depende di e sorto /especie di Jellyfish/Kwal, esaki por tin consecuencianan fatal. P’esey nos ta pidi un y tur pa ta mas cauteloso den e dianan aki y pa tene cuenta cu ora nos kier disfruta di un dushi dia na lama, nos por tin encuentro cu e especienan aki. Si en caso bo sinti algo straño y of bo cuero cuminsa kima/irita y/of bira cora, sali for di lama mas liher posibel pa evita mas encuentro. Si ta necesario acudi na hospital pa haya tratamento medico.

