Fin di maart Archivo Nacional Aruba (ANA) a ricibi bishita di sr. Roald Lappere, director general di Relacionnan di Reino, pa asina conoce di un banda mas e aspecto di digitalisacion cu ANA y diferente otro instancianan den e sector di herencia cultural di Aruba ta encaminando na e momentonan aki.

Mester mira e bishita aki den cuadro di bishita di 3 secretarionan di estado cu den e ultimo 3 lunanan a bishita Aruba y tambe ANA, pa asina tende mas di e proyecto di digitalisacion y tambe pa sa mas di loke ta Aruba su pasado relaciona cu sclavitud en especial. Asina na november di aña pasa ANA a haya bishita di sra. Alexandra van Huffelen, secretario di estado di e ministerio di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, sigui pa sr. Eric van den Burg, secretario di estadio di ministerio di Justitie en Veiligheid riba 19 di december, na momento cu e tabata na Aruba pa e pronunciacion di disculpa dor di Minister President di Hulanda, sr. Mark Rutte. Despues na januari di e aña aki a sigui bishita di sra. Gunay Uslu, secretario di estado di e ministerio di Onderwijs, Cultuur en Wetenschap unda e combersacion tabata alaves e posibel areanan di cooperacion den Reino y e posibilidadnan cu e cooperacion cu ya a cuminsa na Aruba entre diferente instancianan por pas den esaki.

Na e ocasion aki gobierno Hulandes, sabiendo caba di kico ANA tabata ehecutando, esta digitalisacion y na su turno aplica un sistema pa haci scrituranan di nos archivonan colonial lesabel den nos tipografia di awedia y alaves accesibel cu su metodonan di “search”, a duna di conoce di lo kier aporta na e proceso aki, pa asina sostene y acelera e proceso aki. Di e manera aki, den bista di e aña di conmemoracion di 160 aña di abolicion di sclavitud, entrante 1 di juli 2023, mas hende, tanto scientificonan/invenstigadornan como e descendientenan di esnan cu a wordo esclavisa of cu tambe tabata doño di catibo, por tin aceso na informacion di nan pasado. Interesante di esaki ta cu loke ta wordo ofreci aki, pa medio di e plataforma di “Coleccion Aruba” cu a wordo crea, for di cooperacion entre Biblioteca Nacional (BNA), UNOCA y ANA, esaki ta bira accesibel tambe online no pa nos hendenan aki na Aruba, sino pa henter Reino y henter mundo. Esnan cu ta interesa, por bishita plataforma aki por medio di e website coleccion.aw na unda por busca denter di tur e coleccionnan di diferente instancia entretanto, tanto local, como Hulandes cu ta forma parti di e proyecto bunita aki.

Pues e bishita di sr.Lapperre tabata den cuadro di combersacionnan cu a cuminsa caba na februari, entre Hulanda y Caribe Hulandes y Surnam, cu ta trata e topico di dispensa, conmemoracion y compensacion. Asina aki a confirma parti di loke Hulanda a compremente su mes, esta ayudo pa ANA sigui cu e proceso di “reconocimento di scritura” (handwritten text recognition – HTR), cu despues di digitalisa e documentonan, esakinan ta wordo analisa y manda Universidad di Insbruck, na Austria pa wordo procesa.

Tambe a hiba combersacion ariba posibel tereno di cooperacion, sea den cuadro di fondonan cu tin disponibel como parti di e compensacion y intercambio di archivonan colonial na Hulanda den forma digital pa asina esakinan bin Aruba y nos sigui cu e trabou pa sigui saca mas afo di nos historia y pasado colonial. Ya caba Aruba a haci e gesto di cu na januari a entrega na sra. Uslu un set di archivo digital (cu HTR) di Aruba cu tabata cla. Pensamento di ANA den e caso aki ta cu archivonan colonial, sea nan ta na Aruba, Hulanda, Corsou of riba e otro teritorionan ta uno cu ta di un historia comparti. Y esaki ta haci tambe cu e archivonan ta parti di nos herencia cultural cu tambe ta comparti y no por wordo mira los for di otro.

Tambe ANA a haci uzo di oportunidad, hunto cu esnan di BNA, UNOCA y Fundacion Museonan di Aruba (FMA), pa atende riba e situacion di facilidadnan cu mayoria di nos herencia cultural ta aden y tambe nan ubicacion. Mayoria di nos herencianan cultural no ta encontra nan mes den facilidadnan cu ta apto pa warda esakinan, mientras cu tambe, den cuadro di elevacion di nivel di lama, hopi di nan ta core riesgo cu esakinan por wordo afecta, sin conta cu si mester bin un maltempo cu tambe lo por ta funesto pa esakinan.

Na e ocasion aki a haci entrega di un Whitepaper na sr. Lapperre unda cu no solamente e cooperacion entre e diferente instancianan ta wordo ilustra, sino tambe cu ta wak e coleccion.aw como un modelo cu por wordo uza pa Caribe Hulandes, y tambe Caribe en general y regionan cu no tin e medionan suficiente pa realisa un digitalisacion y accesibilidad online. Y tambe e Whitepaper ta ilustra cu for di cooperacion digital aki di e diferente instancianan ta sali tambe e idea di cooperacion pa un facilidad multifuncional y di resguardo eleva comun pa tur instancianan riba e tereno di herencia cultural y historico. Pues un centro na unda cu e sector di herencia cultural aki por percura pa warda nos coleccionnan nacional na un manera safe y unda tambe lo por tin combinacion di tarea y ekiponan, mescos tambe di conocimento y experticio.