Den november, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) lo bishita Aruba, Boneiro, Corsou y Sint Maarten di nobo. DUO ta habri un oficina di servicio temporal na e islanan aki pa papia cu futuro studiante y ex­studiante. Ademas, DUO ta organisa tambe reunion informativo y ofrece ayudo na midi eynan mes den caso di problema cu pago. Esaki ta un continuacion di e bishita exitoso di DUO na Caribe na fin di aña pasa y durante luna di maart pa juni.

Reunion informativo

E reunionnan informativo ta dirigi riba studiantenan cu ta bay studia na Hulanda y nan mayornan. Durante e reunionnan ta scucha tur cos tocante financiamento di estudio y otro asunto cu tin cu organisa na Hulanda. Tambe lo tene reunion informativo pa ex­studiante. Aki entre otro, lo splica e posibilidadnan di aplica pa midi capasidad di cargo, paga bek localmente y kico pa haci den caso di problema cu pago.

Oficina di servicio temporal

Por bishita e oficinanan di servicio temporal cu tur bo preguntanan tocante financiamento di estudio na Hulanda y pago di bo debe di estudio. E cooperadonan tambe por yuda yena formulario of si tin hende no tin acceso mas na My DUO.

Pa haci un bishita na un oficina di servicio no ta necesario traha cita. E ex­studiante mester trece un prueba di identificacion. Y si nan kier aplica pa un reduccion den e suma mensual, tambe mester trece un muestra di su entrada. Di e manera aki, DUO por yuda e grupo aki di biaha si ta posibel.

Ayudo na midi

DUO kier yuda evita cu e ex­studiante haña problema financiero. Ta p’esey cu algun ex­studiante, cu retraso di pago, ta ricibi un invitacion di DUO pa papia cu un coperado pa yega na un solucion na midi.

Informacion online tocante Saba y San Eustatius

Pa Saba y San Eustatius, DUO ta ofrece informacion online. Tin un webinar pa futuro studiante y un webinar pa pagado bek. Y den caso di pregunta, e (ex) studiante di e islanan aki por busca contacto cu DUO door di chat y videocall.

Mas informacion

DUO ta na Sint Maarten di 31 di oktober te cu 4 di november, na Aruba di 7 pa 18 di november, na Boneiro di 14 pa 18 di november y Corsou di 21 di november pa 9 di december. Por busca mas informacion tocante e oficinanan di servicio temporal, y reunionnan informativo y e webinarnan riba duo.nl/bezoekantillen.