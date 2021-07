Bishita di Beyesanan na FCVR

Diaranzon dia 30 di juni 2021 FCVR a keda honra cu e bishita di nos señoranan di Top of the World Aruba.

Acompaña pa sra Karena Maduro nan a bin cera conoci cu e Fundacion y alavez brinda nan servicio boluntario nan nos hende muhenan. E idea di e concurso di Top of the World ta pa duna aprecio na tur hende muher rond di mundo.

Nan ta mas enfoca pa duna apoyo na e hende muhenan di nan beyesa di paden y ta traha pa diferente metanan caricativo den cual hende muhenan ta hunga un rol. Por ehempel traha klasnan di scol na varios pais di tercer mundo manera na Uganda. Nan slogan “We Believe-Beauty will save the World!” ta papia pa su mes.

Aña pasa Aruba tabata tin diferente participante y Aruba a bay cu 3 titulo.

Sheréne Winterdaal a logra e titulo di Mrs Top of the World Pluz Size Aruba 2020 y a sali prome Runner-up Mrs. Top of the World Plus Size y Mrs. Latina den e certamen internacional

Jennifer Lopez a logra e titulo di Miss Top of the world Aruba plus size 2020

Angelique Stuger a logra e titulo di Mrs.Top of the World Classic Aruba 2020. Internacionalmente el a bira di 3 Runner-up pa Mrs Top of the World Classic y tambe Mrs. Latina y Mrs. Talent.

Tabata un atardi hopi ameno unda unda a splica e trabou di Fundacion na e damanan aki y tambe a bira cla kico tur por haci pa nos clientenan. E coronanan a haci gran impresion riba nos muchanan. Nan kier a yama danki pa e bishita y e apoyo.

