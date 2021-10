Biblioteca ta desea pa tur mucha na Aruba lesa hopi buki pa nan por siña mas miho y mas lihe. Pesey tur aña biblioteca ta presenta un buki pa tur mucha na Aruba. Y ta pesey biblioteca ta organisa full un siman cu buki na november. Un siman di fiesta di buki. Un siman pa conoce hopi autor y ilustrador y hopi hopi buki. Buki tocante mucha cu ta soña di nan profesion den futuro. Di mucha cu ta soña di bira artista, carpinte, enfermera, deportista, politico, cunukero of escritor. Tin masha hopi profesion cu por scohe. Pa cada mucha un soño y un futuro! Esey ta sigur! Hunto nos ta bay lesa buki di kico tur tin. Hopi storia pa lesa. Esey ta dushi! Busca bo buki na scol, na libreria of na biblioteca.

Biblioteca Nacional Aruba ta presenta su Regalo di Festival di Buki pa Mucha 2021. Esaki ta un buki di storia y poema inspirativo pa e muchanan di Aruba. Titulo di e publicacion ta ‘Bira loke bo kier! Storia y poema inspirativo pa e muchanan di Aruba’. Tin storia pa mucha di 4 pa 12 aña na Papiamento y Hulandes. Ilustracion ta di Petra Heezen y Robert Solognier.

E buki aki ta un regalo pa e muchanan di Aruba. Desde apertura oficial di e Festival di Buki pa Mucha 2021 por haya e buki gratuitamente na tur libreria ora cumpra un buki pa mucha, tanten cu tin.

Esaki ta un publicacion di Biblioteca Nacional Aruba hunto cu Levendig Uitgever. Autornan cu a contribui na e buki e aña aki ta Lorena Boekhoudt, Annemarie Jongbloed, Jeroen Hoogerwerf y Lizzy van Pelt. Traduccion ta di sra. Lilian Semeleer y sra Sophiene Maduro-Verhaegh. Redaccion Jeroen Hoogerwerf.

A realisa e buki aki cu cooperacion di AruGas, Biblioteca Nacional Aruba, Century Group, De Wit&Van Dorp Stores, Kiwanis Club of Palm Beach, Koks Gesto Caribbeans, Plaza Bookshop, Quota Club, Setar, Stichting WelZijn Kinderen, Stichting Zonnige Jeugd, Taalunie, WEB y mas cu doscien donador via crowdfunding.

Cop. 2021 Levendig Uitgever. ISBN 978 90 83140 75 9

