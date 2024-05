Recientemente a tuma lugar un conferencia di (ACCP) Association of Caribbean Commissioners of Police. Esaki ta in conferencia cu ta tuma lugar cada aña y nos altocomisario di Polis drs. Ramon Arnhem tambe tabata presente e aña aki.

Cada aña na Miami ta escohe un Pais pa haci e conferencia y e biaha aki e a toca turno na e Pais Belize. Durante e conferencia a toca diferente tema y presentacionnan importante. Altocomisario Arnhem a dirigi su presentacion na e crimen transnacional (ondermijning) den region bou representacion di College van Korpschefs di Reino Hulanda na unda e ta dirigi e cartera di combati crimen transnacional (ondermijning).



Cu colaboracion strategico y operacional Polis y partnersnan paden pafo di regio como tambe intercambio di informacion y inteligencia ta importante y necesario pa combati efectividad di crimen transnacional. “Criminalnan ta traha hunto y nan ta sigui opera mas leu cu e frontera pesey mester innova y traha mas estrecho cu otro pa combati esaki” tabata palabra di altocomisario Arnhem durante su presentacion.Kico ta Crimen transnacional (ondermijning)?Ta un crimen hopi organisa caminda e criminalnan ta usa y abusa di e sociedad pa realisanan actividadnan criminal. Ehempel di esaki ta: Labamento di placa, trafica hende y fraude. Hopi biaha esaki ta wordo opera riba frontera y criminal for di diferente Pais ta involucra.

Kico ta ACCP?

E ta un conferencia importante na unda 24 altocomisario di diferente Pais den regio ta bini hunto den un solo conferencia pa intercambio di idea y conocimento pa asina otro Pais cu ta miembro cu tin problema di seguridad por haya ayudo y hunto combati esaki. Tambe tabata tin representante di FBI, Interpol, Impacs, US Homeland Security, NCA UK, RMP a bishita e conferencia aki.

Pa Aruba esaki tabata uno exitoso na unda a estrecha lasonan fuerte cu otro Paisnan pero tambe cu representantenan di diferente organisacion nan importante di Husticia y Seguridad.