Binnenhof cera parcialmente door di menasa di atentado

DEN HAAG – Diabierna mainta Binnenhof na Den Haag, a wordo cera un rato door di polis. Esaki tabata en conexion cu’n rugtas cu a wordo laga atras door di un homber y uzo di tono menasante. E homber, di 38 aña, procedente di Sneek, a wordo deteni.

E rugtas a wordo investiga pa un experto den material explosivo pero a resulta cu no tabata tin explosivonan den e tas. Despeus di un ora e area a wordo habri bek pa publico.

Según informenan, e homber a cana bay directamente cerca e marechaussee y a bis’e cu e tin pensa di comete un atentado. El a bisa di tin dos cuchiu den su tas y cu e no tin mas hende cun’e.

Ministerraad

Den e edificio di Tweede Kamner miembronan di siguridad a bisa na varios ocasion pa no bay para cerca di e bentananan.

Na momento di e detencion, tabata tin un reunion di ministerraad tumando luga. E reunion no a wordo interumpi.

Polis ta investigando e caso mas aleu y tambe na e motibonan cu e homber por tabata tin pa haci algo asina.

