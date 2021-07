Bingo Aruba cu donacion na Stichting Casa Cuna Progreso

Bingo Aruba bou guia di señor Frank Solognier di Five Crown Gaming ta cumpli cu un donacion special di 25.000 florin na Stichting Casa Cuna Progreso cu lo por ser utiliza abase di cualkier necesidad of otro comodidad cu e stichting lo por tin.

Mirando e situacion cu Aruba ta pasando aden, Bingo Aruba a dicidi di duna un man den nomber di tur hungador di bingo pa asina por yuda un stichting cu ta hopi importante den nos comunidad.

Presente tabata señora Renato van Donker hunto cu otro empleadonan di e stichting pa asina presencia na momento cu ta cumpli cu e donacion.

Hunto cu e donacion na Stichting Casa Cuna Progreso, Bingo Aruba ta sigui cumpli cu mas donacion den e tempo dificil aki. Hunga bingo y yuda otro ta un concepto cu ta activo desde temporada di Bingo Club Caiquetio. Un concepto cual ta ensera mas bingo bo hunga mas bo ta aporta bek den nos comunidad.

Señora Renato van Donker, den nomber di Stichting Casa Cuna Progreso, ta expresa di ta contento pa por acepta e donacion pa asina por sigui yuda y guia nos muchanan y mama hobenan den e bon caminda, especialmente den e temporada dificil cu e comunidad ta pasando aden.

Cu sentimentonan di emocion señora Renato van Donker ta enfatisa cu e donacion aki ta algo hopi importante pa asina e stichting lo por tin mas fondo disponibel pa por haci mas. Actualmente e muchanan y e mama hobenan lo ta bayendo cuater dia di vakantie. Cuater dia cu lo ofrecenan un alivio pa asina por relaha y ta mas contento. Un parti social cu ta masha importante.

Den nomber di Stichting Casa Cuna Progreso, señora Renato van Donker a presenta cu un bunita plakaat na Bingo Aruba como aprecio y sosten.

“E donacion aki sigur lo no ta ultimo” segun Frank Solognier di Five Crown Gaming y Bingo Aruba. E organisacion lo sigui aporta na Stichting Casa Cuna Progreso y otro fundacionan cu mester di e ayudo,

Por ultimo Five Crown Gaming y Bingo Aruba hunto cu Stichting Casa Cuna Progreso a finalisa e donacion den un forma di un acuerdo entre organisacion y e stichting.

Frank Solognier di Five Crown Gaming y Bingo Aruba ta finalisa expresando gratitud na henter e pueblo di Aruba pa nan aporte cu a yega asina leu na un bunita donacion di 25.000 floring na Stichting Casa Cuna Progreso. Pueblo di Aruba ta haci posibel pa realisa hopi otro donacion na fundacionan y stichtingen na Aruba.

