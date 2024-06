Despues di e exitiso workshop na juli 2023, e INTENSIVE DOCUMENTARY WORKSHOP (tambe conoci como e Documentary Bootcamp) ta bolbe!



E TAYERE Intensive Documentary Workshop ta tuma lugar di 5 pa 17 di augustus (dialuna pa diasabra) na Museo Arqueologico Nacional Aruba.Durante 12 dia lo siña tur loke tin di haber cu produccion di documentario. Di teoria y desaroyo te cu produccion y post-produccion. Y na final di e workshop bo a produci un short documentary!E workshop ta bao di guia di cineasta Rebecca Roos, cu tin experencia dunando tayer di pelicula professional ambos na Aruba y internacional, entre otro na e scol di cine famoso EICTV na Cuba. Roos su tayernan ta enfoca hopi riba e parti visual di conta storia y colaboracion, 2 aspecto sin cua niun produccion audiovisual por wordo traha. Esey tambe ta haci e tayer aki un bon fundeshi pa esnan mas interesa den ficcion of hasta trabao mas comercial manera corporate videos.Lo tin coffee, te, juice y un light lunch.NO MESTER TIN BO PROPIO EQUIPONos tin camera, microphone, computer, grip y tur otro cos cu lo mester pa produci bo short doc. Pero si bo tin un camera of otro equipo y kier usa esey, libremente trec’e!EDAD MINIMOE tayer ta habri pa interessadonan di 16 aña bay ariba. E Intensive Documentary Workshop ta hopi interactivo y ta rekeri cu e participantenan por traha den team y deal cu equipo caro na un manera responsabel.Si bo no tin 16 aña ainda pero asina mes kier participa, duna bo motivacion dicon e limite di edad no mester conta pa bo riba e formulario di registracion.

REGSITRA PRONTO!

Cuponan ta limita, asina ta registra mas pronto posibel via https://forms.gle/UBiQowgMBzZaAB5d9 . Ultimo dia pa registra ta Juli 19, 2024.

