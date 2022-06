Nine lives Foundation Aruba ta organisando tres actividad pa nos muchanan den temporada di vakantie grandi. Recientemente a lansa e di dos edicion di Buki di Pret y a parti e buki aki pa como 9mil mucha di scol basico rond Aruba. Den e buki tin alrededor di 60 diferente actividad cu nos muchanan por haci durante nan vakantie. Y Nine Lives Foundation tambe a registra su actividadnan den e Buki di Pret.

Riba e dianan 13, 20 y 27 di juli e fundacion lo habri su portanan un biaha mas pa publico pa asina specialmente nos muchanan por siña hopi di e cuido di pushinan y alabes disfruta di un mainta yen di creatividad unda cu nan lo por kleur y pinta plaatjes cu verf, nan lo por traha bunita versjes y tambe rima cu palabra.

E actividadnan aki cu Nine Lives Foundation ta organisa pa nos muchanan ta completamente gratis, pero si bo kier trece cuminda y treat pa e pushinan, esaki sigur ta bon bini. E orario di e actividadnan lo ta di 10 am te cu 1 pm y lo tuma lugar na e refugio di pushi situa na Jaburibari 8-B cual ta keda schuin dilanti di Parke Jaburibari. Si bo kier pa e muchanan participa na e maintanan creativo aki, haci bo reservacion na tempo via whatsapp 5614167.