Bin cu proyectonan cu ta genera placa y no bunitesa so

Camara di Comercio ta studia tur e problemanan di e situacion actual. Nan tin documentacion cu a wordo traha riba esaki anto ta keda pusha riba e aspectonan den e sector di economia di Aruba. Sr. Ernst Mohamed ta splica.

Tin cu bisa cu tur honestidad cu e gana t’ey, e comunicacion y e kier traha hunto cu Kvk, ATIA y e stakeholdernan den economia. Pero tin cu wak con lihe nan kier traha placa, con lihe mester bay tras di cierto decisionnan cu ta trece placa bek den caha di gobierno. Pasobra e unico modo pa baha tur cos ta si por gana mas placa.

Tambe a scucha cu nan ta papiando di e relacion cu Hulanda anto esaki ta un ‘strictly business relationship’, unda cu mester tene e dialogo habri cu e ‘banco’. Berdad tin cu biaha y mantene e dialogo habri y zorg pa haya e miho deal, pero tambe tin e presion unda cu nan kier cuminsa wak e placa.

Eynan ta e mensahe caminda cu na Aruba tur tin cu cuminsa yuda y wak con por bin cu proyectonan of ideanan pa gana placa lihe. Algun siman atras, gobierno a bin cu RVO cu Hulanda, cual KvK tambe ta forma parti di dje, unda cu por exporta, danki na subsidio di Hulanda.

Kvk ta contento cu e Minister di Economia a pusha pa esaki, hunto cu Economische Zaken, a traha hopi duro pa trece diferente inversionistanan na Aruba, pero awor mester trece proyectonan cu por genera inversion cu por genera placa pa gobierno.

Esey ta e rason primordial y unico, cu tur hende na Aruba, specialmente gobierno mester traha riba dje. A traha un presupuesto cu e finalidad di gana placa, pa no keda den promesa di politica sino cu por ehecuta y cumpli cu mas di locual a priminti caminda cu no tin plan pa genera placa.

Riba e punto aki Camara a plania sin e refineria, aunke ta spera cu si lo por logra. Pero mirando e situacion y e efectonan cu tin pa lanta refineria, Camara ta keda hopi skeptico. Mientras tanto no por keda warda. Ya caba nan ta bezig cu ATIA formando un comision hunto cu lo traha ariba consehonan pa prome cu 1 di Januari 2019 bin cu cierto proyectonan real cu ta trece placa aden. Esey ta e gol cu KvK tin.

Nan a bay di acuerdo cu e palabra ‘temporal’ di 2.5%. E mester keda temporal, anto esey ta locual KvK ta traha riba dje hunto cu e otro stakeholdernan tambe. No bin mas cu proyectonan di bunitesa sino proyectona pa tene placa, unda cu gobierno mester tuma decisionnan aunke nan no gusta of no ta popular, pero a largo plaso por duna beneficio pa tur hende na Aruba unda cu ‘Financial Windfall’ cu lo beneficia tur hende. Den cualkier business, tin algun decisionan mester wordo tuma, aunke nan ta impopular. Pero e bottom line ta conta.

Na Aruba tin un botom line hopi den min y si kier drecha e relacion cu Hulanda y den exterior cu banconan of e hende cu ta fia placa, mester cuminsa tuma e decisionann cu e hendenan cu despues por logra kita un 2 of 3 % den e linea di pago y asina por baha e gastonan y bira Aruba solvente atrobe. Te asina leu, Sr. Ernst Mohammed, presidente di KvK.

