Bin cu ley pa boet esunnan cu ainda despues di un luna nan trailer ta riba e ruta

Manera tur aña, e mesun storia ta pa e trailernan ta den bon condicion y preferiblemente no pallet, segun Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector.

Si bin cu pallet, bay cu nan bek. Serlimar ta haci limpi despues di Carnaval, pero hopi ta bula bay den lama. E rutanan di Carnaval, tanto na San Nicolas como Oranjestad, tin mundo, y City Inspector tur aña ta parti saco di sushi rond. Esaki ta pa alivia e sushi ariba caya. Pero e persona no ta worry, cu si un boter cay e no ta ni worry pa lant’e. E parti humano mes mester bay tene cuenta cu loke nan ta bezig cun’e. Nan tin den nan cabes, cu Serlimar ta pasa haci limpi toch.

Kisas mester bin cierto cambionan den e sistema di cerbes den boter. City Inspector ta full contra di boter. Mientras cu nan ta haciendo limpi, hunto cu e personal di Serlimar, autonan ta pasa trapa ariba e boter. Y un boter kibra ta un peliger en general. Tur hende sa cu temporada di carnaval, hopi hende ta busca problema, y boter ta un arma ideal. Y consecuencia ta un mucha chikito por hay’e den problema inocentemente. Preferiblemente, City Inspector no lo kier pa uza boter, preferiblemente bleki. Casi tur cerbes ta bin den bleki. Gobierno lo mester bin cu’n prohibicion pa bende cerbes den boter, pa e temporada. Pero mester controla tambe. Paso kico ta un ley sin control.

A yega di pidi pa e promotornan di bebida alcoholico durante conciertonan, pa hinca e bebida sterki den boternan di plastic. E ora por bay bek den situacion ey. Si polis ta mucho druk, City Inspector lo no mind controla esaki.

Despues di carnaval polisnan mester bay bay cu extra cuidao cu autonan despues di carnaval. Semper despues di e temporada City Inspector ta traha rapport y madna pa pa e minister concerni, pa hunto cu DOW, hunto yega na un consensus. E departamentonan lo mester ta presente den e reunionnan. Ora parada caba, e trabao di SMAC a caba.

Not a facil tur ora pa un polis caba sali di traha e parada, pa bay traha na e problema cu ta keda atras despues di e parada. Tur hende kier gosa netchi, pero mester corda pa laga e luga netchi atras. Si despues di e parada, den 30 minuut bo wak e ruta sushi ta comprendibel. Pero despues di 3 hora, sigur sigur e luga ta limpi. Ta te despues di cu ora ta sigur ta cu trafico a calma, e ora City Inspector ta sali pa haci nan trabao.

Un ultimo yamada, pa ora carnaval pasa, pa bay cu e trailer. Carnaval a pasa, please bay cu e trailer, bay cu e palletnan. No laganan keda pa lunanan largo, segun Danilo Prescott di Bureau City Inspector.