Bin contribui cu verkennernan di Grupo Scout Jamboree

Verkennernan di Grupo di Scout Ora Ubao lo tin un fundraising diasabra y diadomingo, entre 10 or di mainta y 7 or di anochi.

Bin sostene nos muchanan, cu te ainda ta activo sanamente. Nan lo ta presente na e parkinglot di APA, diasabra y diadomingo.

Grupo di Scout Ora Ubao lo bay representa Aruba na e di 24 World Scout Jamboree, cual lo tuma luga na West Virgina, Merca, entre 22 di juli y 2 augustus 2019.

Bin apoya nos muchanan diasabra te cu 7 or di anochi y diadomingo for di 10 or di mainta y 7 or di anochi.

