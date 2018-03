Bin celebra nos dia Nacional 18 di maart, na Archivo Nacional Aruba

E aña aki atrobe Archivo Nacional Aruba conhuntamente cu Fundacion Amigonan di Archivo ta organisa su conocido “Festividad Nacional” dia 18 di maart proximo, cuminsando di 9or di mainta pa 6or di atardi. E Festividad Nacional ta ensera un exposicion di Archivo Nacional Aruba, cu e titulo “Historia di Deporte na Aruba”, cu lo ta dirigi riba e historia di deporte, prome cu 1986, esta prome cu Status Aparte. E intencion ta pa mustra diferente di e deportenan cu a wordo practica den e tempo ey, y tambe e baluartenan den nos deporte. Esaki lo sosode por medio di documentonan- y fotografianan. Archivo Nacional Aruba kier engrandece nos herencia cultural y haci nos hendenan bira mas conciente di nos herencia cultural.

Banda di e exposicion riba e parkeo lo tin e grandioso Festividad Cultural Nacional na unda cu lo tin un stage cu musica bou encargo di DJ New Born, grupo di Mario Lacle, Melodia y Rincon Boysz. Lo tin bailenan cultural pa diferente gruponan entre otro di Candy Dancers, Dazzling Dancing Divas, Grupo Folklor di Santa Cruz cu e baile di sinta, Gucci Dancers y Kids to Kids.

Pa tur esnan cu ta busca cosnan tipico y crioyo pa come durante e dia aki, nos lo tin diferente tent cu cuminda pa tur gusto. Tin artesania, prendanan traha na man, t-shirts, bolo, kuki, cocada, awa di coco y mucho mas.

Pa bishita e exposicion ta pidi un donacion di Awg. 1,- pa persona cu chens pa gana diferente doorprizes, cortesia di Setar NV, Flora Market y El Faro Blanco Restaurant.

Fundacion ADA kier gradici su sponsors pa nan generoso contribucion financiero cu a yuda engrandece e evento. Un danki special ta bai na Arubabank, Banco di Caribe y Fundacion Lotto pa Deporte.

E Festividad Nacional tur aña ta atrae un record di bishitante y ta surpasa tur expectativa. E ambiente y programa ta extenso y ameno. No perde e dia aki, pa conoce e historia di deporte na Aruba y tambe pa come na un di e diferente tent cu tin cuminda hopi dushi.

