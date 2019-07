Bin celebra cu Ling & Sons, grand opening cosmetics shop & beauty week

Ling & Sons IGA Supercenter, e supermercado mas grandi y awo sigur esun mas moderno na Aruba tin un grand opening event pa e cosmetics shop nobo Diasabra 10 di Augustus 2019 di 5.00 PM pa 7.00PM na unda comunidad di Aruba ta invita pa bin celebra e opening di e cosmetics shop.

Diasabra 10 di Augustus ta marca e opening oficial y tambe e start di e beauty week di 10 di Augustus te cu 17 di Augustus na Ling & Sons. Un siman dedica na make up & beauty. Durante e opening event aki lo tin varios oferta, premionan, demo’s y make up artist’s professional pa comparti nan beauty tips cu tur presente. Lo tin un beauty bar na unda clientenan cu hasi compras na e cosmetics shop por sinja mas di make up.

Ling & Sons su cosmetics shop tin tur e marcanan renombra di beyeza cu lo forma parti di e opening & beauty week entre otro L’Oreal, Maybeline, Revlon, Cover girl, Vogue y hopi otro marca renombara mas disponibel den Ling & Sons.

Bin conoce e cosmetics shop nobo aki na Ling & Sons y alavez mira tur e bunita upgrades cu e supermercado a haci den e ultimo lunanan aki. E cosmetics shop ta e prome departamento cu Ling & Sons ta cla pa estrena awo cu e supermercado a drenta su ultimo fase di renobacion na unda cu e supermercado a inverti den trece tur equiponan nobo di refrigeracion, showcase, décor, luz, signage pa por presenta un supermercado completamente moderno, mas amplio y facil pa haci compras na comunidad di Aruba. Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com of sigi e supermercado riba nan pagina social ariba facebook/instagram.

